Contrae l’epatite C dalla moglie dopo una trasfusione: lo Stato lo risarcirà di 600mila euro Lo Stato italiano risarcirà di 600mila euro un uomo di 82 anni, che ha contratto l’epatite C dalla moglie trasfusa con sangue infetto. Il Tribunale ha condannato il Ministero della Salute.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Sarà risarcito di quasi 600mila euro un uomo di ottantadue anni, che ha scoperto di avere l'epatite C, con una cirrosi e a un tumore al fegato non guaribile. Lo ha contratto dalla sua ex moglie, dalla quale è separato da trentasei anni, la quale nel lontano 1982 ha ricevuto trasfusioni di sangue infetto, durante un ricovero all'ospedale San Camillo di Roma. Il Tribunale ha emesso la sentenza ieri, a quarantanni di distanza dall'accaduto, condannando il Ministero della Salute.

Ad assistere l'anziano l'avvocato Renato Mattarelli: "Il nostro studio si occupa di molti casi di sangue infetto come questo, che rientra in una delle centininaia di cause contro il Ministero della Salute – spiega il legale a Fanpage.it – La particolarità di questa causa è che è un ‘danno riflesso': abbiamo agito in giudizio non per la persona danneggiata direttamente dalla trasfusione, ma da quella indirettamente danneggiata. Prima abbiamo dovuto dimostrare che la donna effettivamente avva contratto l'epatite C in questo modo, poi che non potevano esistere altre cause di contagio compatibili con il nostro assistito. Il Tribunale ci ha dato ragione".

L'anziano ha un tumore al fegato non curabile

Secondo quanto ricostruito l'anziano è stato contagiato dal virus dell'epatite C dalla ex moglie, la quale l'aveva a sua volta contratta in ospedale, attraverso del sangue infetto ricevuto durante una trasfusione ed è risultata positiva al test dell'Hcv. Il matrimonio tra i due nel tempo è arrivato al capolinea, da allora hanno preso due strade separate e la donna è morta a causa delle complicazioni provocate dal virus, del quale non hai mai parlato all'ex marito. Nel 2014 l'uomo si è sottoposto ad alcuni esami di routine a seguito dei quali, emersi dei valori sospetti, è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti, che hanno portato all'individuzione dell'epatite C. Quello che ha scoperto di avere è un'epatopatia grave già avanzata, con conseguenze di cirrosi e tumore al fegato.

"Ancora tanti i danneggiati da sangue infetto"

"Il problema del sangue infetto non è solo del passato, ma attuale e se ne continuerà a parlare almeno per altri 10-20 anni. Tante persone non sanno neanche di avere un'epatite C, magari non l'hanno presa da una trasfusione ma da un coniuge o da un rapporto sessuale occasionale e molti risentono ancora di un danno lontano decenni. Lo Stato italiano nel 1992 ha fatto la legge 310 per indennizzare le persone che a seguito di trasfusioni e vaccianzioni sono rimasti danneggiati, nel periodo in cui non c'erano controlli adeguati. Per questo sta ancora pagando milioni di euro ai danneggiati".