Concorso Taxi a Roma, online il bando per 1000 nuove licenze: requisiti e come partecipare È stato pubblicato il bando per il rilascio di 1000 nuove licenze di taxi a Roma. Per presentare la domanda c’è tempo fino alle ore 23.59 del 23 settembre 2024. Tutti i requisiti per partecipare e i costi della licenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

È online il bando di concorso per il rilascio di 1000 nuove licenze taxi a Roma. Saranno 800 licenze di tipologia ordinaria e 200 licenze destinate appositamente al trasporto di persone con disabilità. Per presentare la domanda c'è tempo fino alle ore 23.59 del 23 settembre 2024.

Bando di concorso per 1000 nuove licenze taxi a Roma: come partecipare

Per partecipare al bando di concorso i candidati dovranno inviare la domanda di ammissione esclusivamente per via telematica, autenticandosi con Spid o Cie e compilando il form di candidatura sul portale InPa. Per partecipare, i candidati devono essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata PEC. La quota di partecipazione al bando è di 50 euro.

I requisiti per la presentazione della domanda e l'ammissione al bando

Per presentare la domanda occorre avere:

cittadinanza italiana oppure di uno stato membro dell’Unione Europea;

non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici;

non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

essere iscritto al ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea – sezione servizio di Taxi con autovettura o sezione servizio Noleggio come conducente di autovettura di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 presso la C.C.I.A.A. di Roma;

non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio Taxi o autorizzazione per l’esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente con autovettura rilasciata da un Comune d’Italia o Pubblica Amministrazione equipollente;

non essere stato titolare di licenza per l’esercizio del servizio Taxi o autorizzazione per l’esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente con autovettura, rilasciata da un Comune d’Italia o Pubblica Amministrazione equipollente, acquisita mediante concorso ovvero acquisita mediante trasferimento da altro soggetto;

essere in possesso di uno dei seguenti sistemi di identificazione: CIE (Carta d’Identità Elettronica); SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); CNS (Carta Nazionale dei Servizi); eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);

essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato a proprio nome.

Chi può ottenere la licenza taxi a Roma: requisiti per il rilascio e l'inizio del servizio

I candidati che risulteranno assegnatari di licenza dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

aver mantenuto ininterrottamente i requisiti di ammissione di cui al precedente art. 2 alla data di inizio del servizio che deve avvenire nel termine massimo di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione definitiva della titolarità della licenza;

essere iscritto alla data di notifica del provvedimento di attribuzione definitiva della licenza, nel ruolo dei conducenti servizi pubblici non di linea – sezione servizio di Taxi con autovettura di cui art. 6 della Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 presso la C.C.I.A.A. di Roma;

aver effettuato l’iscrizione, in qualità di impresa individuale, all’Albo Artigiani istituito presso la Camera di Commercio, o in alternativa aver conferito la licenza taxi presso una delle figure giuridiche previste dall’art. 7 della L. 21/1992. Tale requisito deve essere posseduto entro il termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione definitiva della titolarità della licenza e comunque entro l’inizio del servizio tenuto conto di quanto indicato alla precedente lettere a) del presente articolo;

aver effettuato l’iscrizione alla piattaforma Taxi/NCC Web, a seguito della notifica del provvedimento di attribuzione definitiva della titolarità della licenza e comunque preventivamente all’inizio del servizio, secondo quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento Capitolino ex D.A.C. n. 51/2021 e ss.mm.ii.; e. per il veicolo da associare alla licenza ai fini dell’inizio del servizio, uno dei seguenti requisiti in alternativa:

i soggetti che, ai sensi di quanto indicato alla precedente lettera c), costituiscono un’impresa individuale, devono essere proprietari o possedere la disponibilità in leasing o noleggio a lungo termine del veicolo da adibire al servizio

soggetti che, ai sensi di quanto indicato alla precedente lettera c), conferiscono la licenza taxi di cui risultano assegnatari ad una cooperativa di produzione e lavoro, devono associare alla predetta licenza un veicolo di proprietà della medesima cooperativa o in leasing o noleggio a lungo termine in favore dello stesso organismo. In alternativa può essere associato un veicolo di proprietà del candidato assegnatario della licenza concesso in usufrutto ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (rif. Codice della Strada) alla medesima cooperativa di produzione e lavoro a cui è stata conferita la licenza.

Il veicolo dovrà osservare i seguenti requisiti:

– alimentazione a benzina e classe ambientale euro 5 e superiore;

– alimentazione a gasolio e classe ambientale euro 6 e superiore;

– alimentazione a benzina/gpl o benzina/metano;

– alimentazione ibrida;

– trazione elettrica;

– trazione ad idrogeno.

Dovrà inoltre essere:

– dotato di un bagagliaio con capacità non inferiore ai 360 litri, con eccezione dei veicoli a trazione

esclusivamente ad idrogeno che, in considerazione delle caratteristiche del mezzo, possono

avere un bagagliaio con capacità inferiore del 20% rispetto a quella sopra indicate;

– collaudato per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;4

– dotato di funzionante sistema P.O.S. (Point of Sale) per permettere all’utente il pagamento della

tariffa per il servizio svolto mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o

prepagate;

Modalità, svolgimento della prova d'esame e punteggi

Questi gli argomenti della prova d'esame:

conoscenza del Codice della Strada; 10 domande

conoscenza della vigente normativa nazionale e locale in materia di autopubbliche da piazza; 20 domande

conoscenza dei luoghi di interesse turistico e di altre infrastrutture di grande attrazione all’interno del territorio di Roma Capitale; 10 domande

conoscenza della normativa fiscale e amministrativa del settore; 4 domande

conoscenza della lingua inglese; 6 domande.

La prova d’esame è costituita da un questionario di cinquanta domande.

Per ciascuna risposta corretta è prevista l’assegnazione di un punto e per ciascuna risposta errata o mancante è prevista l’assegnazione di zero punti. Il maggior punteggio raggiungibile è di 50.

Tipologia di licenza nel bando di concorso e costi

Come anticipato, sono disponibili 800 licenze di tipologia ordinaria e 200 posti per veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità. Il contributo per il rilascio della licenza ordinaria ammonta il 75.500 euro. Il contributo per la licenza per veicoli per il trasporto di persone con disabilità è pari a 52.850 euro.