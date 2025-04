video suggerito

Chi potrà circolare nella Fascia Verde di Roma con le nuove regole e perché il Comune può evitare i divieti La Regione Lazio ha approvato ieri una delibera sull"Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria'. Per quanto riguarda Roma, i divieti restano: dal 1 novembre 2025 non potranno circolare all'interno della Ztl Fascia Verde i veicoli diesel fino a Euro 5. Ma Roma Capitale potrà proporre misure alternative proprio per evitare l'introduzione di questi divieti.

A cura di Enrico Tata

Su proposta dell'assessora Elena Palazzo, la giunta regionale del Lazio guidata da Francesco Rocca ha approvato ieri una delibera sull'‘Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria'. Per quanto riguarda Roma, i divieti restano: dal 1 novembre 2025 non potranno circolare all'interno della Ztl Fascia Verde i veicoli diesel fino a Euro 5 e i veicoli alimentati a benzina fino a Euro 2. Ma c'è un'importante novità, che fino ad ora non era inserita nel ‘Piano': i comuni, e quindi anche Roma Capitale, possono proporre alternative per evitare i divieti.

Perché Roma Capitale può evitare nuovi stop e divieti di accesso alla Fascia Verde

Insomma, Roma può proporre misure alternative per evitare nuovi stop. In altre parole, il divieto può essere aggirato, come del resto è accaduto già lo scorso anno: il Comune di Roma ha proposto alla Regione Lazio soluzioni alternative per evitare nuovi stop all'interno della Fascia Verde, che invece sarebbero dovuti scattare a novembre 2024.

Un'altra novità è che queste misure correttive non potranno prevedere meccanismi come il ‘Move-In', già introdotto a Milano. In sostanza prevede l'acquisto di un chilometraggio annuale all'interno della Ztl per le automobili più inquinanti. Ma, sottolinea la Regione Lazio, può essere una misura di mobilità ma certamente non legata all'inquinamento. Il meccanismo ‘Move-In' prevede infatti un pagamento per, sostanzialmente, inquinare di più e non può essere quindi introdotto come misura di tutela ambientale.

I divieti e le novità introdotte dalla delibera sulla Ztl di Roma

La delibera presentata da Elena Palazzo parte dalla considerazione che "presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per il materiale particolato (PM10) e il biossido di azoto (NO2) che interessano, tra l’altro, anche le zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della regione Lazio". E, ancora, che "nell’Agglomerato di Roma il traffico veicolare è il settore che maggiormente contribuisce ai superamenti dell’inquinante biossido di azoto (NO2)".

Per questi motivi vengono introdotti i seguenti divieti:

È interdetta la circolazione dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30 alle autovetture e ai veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel con caratteristiche emissive fino a euro 5. Tale limitazione si applica nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ricadenti nelle Zone di cui all’art.3, presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del particolato (PM10, PM2,5) o del biossido di azoto (NO2).

Tuttavia, ed è questa la principale novità introdotta dalla delibera,

Roma Capitale potrà prevedere, in funzione dei livelli di inquinamento misurati o stimati sul proprio territorio, una differente applicazione delle limitazioni della circolazione di cui al comma 1, all’interno del proprio ambito territoriale di competenza, sia rispetto alla categoria di classe ambientale dei veicoli, sia rispetto al periodo e alle zone del territorio comunale oggetto delle limitazioni, garantendo nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno una equivalente riduzione delle emissioni in atmosfera di particolato (PM10, PM2,5) e del biossido di azoto (NO2).

Quali sono le regole in vigore nella Ztl Fascia Verde di Roma

Attualmente non possono entrare all'interno della Ztl Fascia Verde di Roma i seguenti veicoli:

benzina, GPL e metano Pre-Euro 1 , Euro 1 e Euro 2 diesel,

, e diesel, Dual fuel e Mixed fuel Pre-Euro 1, Euro 1, Euro 2 e Euro 3

In più non possono accedere i seguenti ciclomotori, moto e microcar:

benzina e diesel Euro 1 e precedenti;l'Ordinanza 122/2024 prevede la deroga (fino al 31 ottobre 2025) allo stop ai ciclomotori, microcar e motoveicoli diesel Euro 2 inizialmente previsto dalla Delibera 371/2022.

I nuovi divieti della Regione Lazio (stop ai veicoli diesel fino a Euro 5) entreranno in vigore dal 1 novembre 2025. Ma probabilmente il Comune di Roma interverrà per proporre misure compensative (ad esempio un piano per limitare le emissioni dalle caldaie) per evitare lo stop ai veicoli inquinanti all'interno della Fascia Verde.