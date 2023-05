Concerto nazirock nell’associazione di Ciavardini: Gualtieri chiama Piantedosi “Evitare atti pubblici di apologia del fascismo e del nazismo illegali che offendono Roma”, queste le parole di Gualtieri a Piantedosi e Giannini, ai quali ha chiesto di annullare il concerto nazirock nell’associazione di Ciavardini.

A cura di Beatrice Tominic

Anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è unito all'appello per annullare il concerto nazirock organizzato nei locali dell'associazione Gruppo Idee di Luigi Ciavardini, ex Nar condannato per la strage di Bologna. Come appreso da Fanpage.it, alla lista di politici del Partito Democratico che, con un'interrogazione al ministro dell'Interno hanno chiesto di valutare l'opportunità di annullare il concerto, si è aggiunto anche il primo cittadino della capitale.

In particolare, Gualtieri ha sentito telefonicamente sia il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che il capo della polizia Lamberto Giannini. Ad entrambi ha espresso preoccupazione e chiesto che si valuti attentamente come evitare atti pubblici di apologia del fascismo e del nazismo illegali e che offendono Roma.

L'appello del Partito Democratico i per annullare il concerto nazirock

L'appuntamento è per la giornata di domani, sabato 20 maggio, al Borghetto, nei locali dell'associazione legata a Ciavardini e alla moglie. Ad esibirsi, come denunciato da Fanpage.it, il gruppo nazirock dei Gesta Bellica, che cantano del "potere bianco" e inneggiano ad Erich Priebke.

Non appena appreso dell'evento, molti politici hanno immediatamente manifestato la propria disapprovazione. Andrea Casu, Michela Di Biase, Marianna Madia, Claudio Mancini, Roberto Morassut e Nicola Zingaretti hanno firmato l'interrogazione al ministro dell'Interno a firma Andrea Casu, Michela Di Biase, Marianna Madia, Claudio Mancini, Roberto Morassut e Nicola Zingaretti per valutare l'opportunità di annullare il concerto.

Anche il presidente del III municipio, Paolo Marchionne, ha rivolto un appello al ministro: "A poca distanza da questo appuntamento si trovano i luoghi in cui furono assassinati dai neofascisti Valerio Verbano e il giudice Mario Amato, le case da cui furono rastrellati i giovani operai Antonio Pistonesi e Renzo Piasco, finiti alle Fosse Ardeatine". Lo stesso appello è stato rilanciato anche dal capogruppo Avs in Consiglio regionale del Lazio, Claudio Marotta e dalla consigliera regionale del Pd Eleonora Mattia.