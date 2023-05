Pd chiede a Piantedosi di annullare il concerto nazirock all’associazione dell’ex Nar Ciavardini Con un’interrogazione al ministro dell’Interno a firma Andrea Casu, Michela Di Biase, Marianna Madia, Claudio Mancini, Roberto Morassut e Nicola Zingaretti, il Partito democratico ha chiesto a Matteo Piantedosi di valutare l’opportunità di annullare il concerto.

A cura di Enrico Tata

Nei locali dell'associazione Gruppo Idee, fondata da Luigi Ciavardini, ex Nar e condannato per la strage di Bologna, è in programma la festa concerto ‘Spqr Skin'. Prevista per sabato 20 maggio, in scaletta c'è anche l'esibizione della band nazi rock Gesta Bellica, come abbiamo riportato su Fanpage.it. Si tratta di gruppo che, per esempio, ha dedicato una canzone, ‘Il Capitano', a Erik Priebke, il capitano delle SS condannato per l'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Con un'interrogazione al ministro dell'Interno a firma Andrea Casu, Michela Di Biase, Marianna Madia, Claudio Mancini, Roberto Morassut e Nicola Zingaretti, il Partito democratico ha chiesto a Matteo Piantedosi di valutare l'opportunità di annullare il concerto: "Il ministro ne è a conoscenza? Matteo Piantedosi non ritiene necessario valutare l'opportunità dello svolgimento di un concerto con band che inneggiano al nazifascismo, e verificare anche i rapporti esistenti tra queste e l'associazione ‘Gruppo Idee' che ospita l'evento ed è stata fondata dall'ex Nar, Luigi Ciavardini, condannato per la strage di Bologna?".

Sulla vicenda è intervenuta anche la consigliera regionale del Pd Eleonora Mattia, che recentemente ha proposto una modifica dello statuto della Regione Lazio per inserire riferimenti all'antifascismo e alla Resistenza: "Apprendo da un articolo uscito oggi su Fanpage.it che a Roma, in zona Prati Fiscali, è previsto il concerto di una band nazi rock, che inneggia a Priebke e al ‘potere bianco'. Il dettaglio ancora piu' agghiacciante è che la band si esibirà in un locale sede dell'associazione dell'ex Nar Ciavardini, condannato per la strage di Bologna, presieduta dalla moglie Renata De Angelis, che è anche sorella di Marcello De Angelis, gia' militante di Terza Posizione e poi senatore di Alleanza Nazionale, voluto dal presidente Francesco Rocca come responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio".