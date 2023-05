Nell’associazione dell’ex Nar Ciavardini un concerto nazi rock: slogan per Priebke e “potere bianco” Al Borghetto, spazio culturale e di aggregazione il cui indirizzo corrisponde a quello dell’associazione Gruppo Idee legata a Luigi Ciavardini e alla moglie Germana De Angelis, sabato il concerto nazi rock dei Gesta Bellica, i cui brani inneggiano al “potere bianco” e al boia delle Fosse Ardeatine Erich Priebke.

A cura di Valerio Renzi

Via Fiesole è una piccola strada senza uscita. Una traversa di via dei Prati Fiscali, subito prima che finisca per immettersi in via Salaria e poi sulla Tangenziale Est. Corre parallela ai binari sopraelevati della ferrovia per poi inerpicarsi sulla collina. Lo svincolo è poco visibile dalla strada, dove le auto sfrecciano troppo spesso al di sopra dei limiti di velocità. In questi giorni di pioggia e primavera l'asfalto cede in molti punti il passo all'erba alta e ai papaveri. Qui, lontano da occhi indiscreti, in un capannone con un giardino adiacente il prossimo sabato 20 maggio si terrà la festa concerto degli Spqr Skin.

Come si capisce dal nome si tratta di un gruppo di skinhead di estrema destra. In passato vicini a CasaPound, in collaborazione con la quale avevano occupato Casa Italia Colleverde all'estrema periferia Nord-Est di Roma, sono poi tornati a rendersi autonomi. Il concerto si terrà a "Il Borghetto", il cui civico corrisponde a quel numero 28 di via Fiesole che è anche la sede dell'associazione Gruppo Idee. Si tratta dell'associazione fondata dall'ex Nar Luigi Ciavardini condannato per la strage di Bologna, e presieduta dalla moglie Germana De Angelis, che è anche la sorella di Marcello De Angelis, già militante di Terza Posizione e poi senatore di Alleanza Nazionale, oggi chiamato da Francesco Rocca a fare da responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio (con non poche polemiche).

A esibirsi in concerto ci sono i Gesta Bellica, storica band della scena RAC (Rock Against Communism). Tra i loro brani più noti Il Capitano, dedicata a Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine: "Lui non risponde alle vostre menzogne / Lui non si piega e non lo farà mai /La fedeltà è più forte del fuoco /E quel fuoco brucia dentro di noi! /Liberate il capitano, libertà per il capitano!". Altrove, in una canzone che si chiama Società multirazziale, si inneggia al razzismo e al white power: "Una razza per una storia, una stirpe per la civiltà / Un'Europa ci accomuna: desiderio di libertà / Mille genti da tutto il mondo, mille facce senza dignità / E l'Europa si frantuma in mille piccole società! / Bianco, potere bianco! / Bianco, potere bianco! / Bianco, potere bianco! / Bianco per la libertà!".

Storico bassista della band è quel Andrea Miglioranzi, che fece carriera come dirigente di nomina politica nelle aziende municipalizzate di Verona (i Gesta Bellica provengono dal circuito del Veneto Fronte Skin Head), finito poi agli arresti domiciliari in un'inchiesta sulla penetrazione della ‘ndrangheta pochi mesi dopo aver deciso di entrare in Fratelli d'Italia.

Poca pubblicità per il concerto in programma il prossimo sabato, la cui locandina circola solo via Telegram e WhatsApp. Forse perché Gruppo Idee è stato già al centro di non poche polemiche negli scorsi mesi, per un'inchiesta del giornalista Andrea Palladino, a cui è seguita anche una puntata della trasmissione Report, che hanno ricostruito le attività dell'associazioni fuori e dentro il Carcere di Rebibbia. E forse anche perché gli addentellati delle relazioni di Ciavardini si trovano nella destra istituzionale che oggi governa nel Lazio e a livello nazionale.

Negli scorsi giorni una lettera dei parenti delle vittime delle stragi ha sottolineato come la candidata in pectore alla Commissione Antimafia Chiara Colosimo, parlamentare di Fratelli d'Italia molto vicina a Giorgia Meloni, in passato è stata vicina Ciavardini e proprio all'associazione Gruppo Idee. Ma non c'è solo il Gruppo Idee: Ciavardini lavora anche con l'ASI, l'associazione sportiva legata al mondo politico di destra. In particolare è dirigente nell'area Terzo Settore diretta da Gianni Alemanno.

I concerti di nazirock fanno imbarazzare gli amici, e non fanno bene agli affari che Ciavardini gestisce con due cooperative che operano in ambito carcerario e di cura del verde pubblico. Meglio non fare pubblicità.