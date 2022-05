Con la Maserati danneggia scalinata di piazza di Spagna e fugge: caccia al pirata, pagherà i danni Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale stanno compiendo gli ultimi accertamenti per risalire al conducente della Maserati. Dovrà pagare i danni causati.

A cura di Natascia Grbic

Si è schiantato con la Maserati contro la scalinata di Trinità dei Monti, a piazza di Spagna, danneggiandola. Poi è fuggito, cercando di far perdere le proprie tracce. Il conducente dell'auto di grossa cilindrata non ha però fatto i conti con le telecamere di sorveglianza presenti nella zona e sta per essere identificato. Il fatto è accaduto stanotte nel centro storico di Roma, alla scalinata di piazza di Spagna, uno dei luoghi più visitati e fotografati di tutto il mondo. Per cause sconosciute, il conducente della Maserati ha perso il controllo della macchina e ha danneggiato alcuni gradini della scalinata di Trinità dei Monti. Pensando di non essere rintracciato è fuggito, facendo perdere le sue tracce. Forse credeva che data l'ora tarda nessuno lo avrebbe identificato, ma così non è stato dato che i caschi bianchi hanno già i dati della macchina.

Danneggia Trinità dei Monti con la Maserati: indaga la polizia locale

L'entità del danno però, ha fatto partire immediatamente le indagini, affidate agli agenti della polizia locale I gruppo Trevi. I caschi bianchi hanno cominciato a visionare le telecamere di sorveglianza presenti nella zona – numerose data la zona centrale dov'è avvenuto il fatto – e hanno rintracciato il veicolo, una lussuosa Maserati. Sono ora in corso accertamenti per risalire al conducente dell'auto, ma è questione di poco perché sia identificato. Sarà denunciato per danneggiamento aggravato e dovrà pagare i costi per la riparazione della scalinata, che saranno conteggiati dal personale della sovrintendenza capitolina, già chiamata per fare una prima stima dei danni causati dalla Maserati.