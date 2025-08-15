Come stanno padre e figlio di 2 anni rimasti feriti nell’incidente in auto nel Frusinate

Terribile schianto frontale a Pontecorvo nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi, 13 e 14 agosto 2025. Papà e bimbo di 2 anni si trovano ancora in ospedale.

L’incidente a Pontecorvo.

Si trovano ancora in ospedale papà e figlioletto di 2 anni rimasti gravemente feriti nello schianto frontale avvenuto nel Frusinate, a Sant'Esdra, nel territorio di Pontecorvo, nella serata di mercoledì 13 agosto 2025. I due viaggiavano a bordo di una Jeep Compass che si è scontrata con una Bmw alla cui guida si trovava un ragazzo di 27 anni quando c'è stato lo scontro frontale.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato il bimbo al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. I due conducenti sono stati trasportati al vicino ospedale Santa Scolastica di Cassino, ma il papà del piccolo ieri è stato trasferito d'urgenza al policlinico Umberto I di Roma.

Come stanno papà e figlio rimasti feriti nello scontro frontale a Pontecorvo

Ad avere la peggio, dopo lo schianto, sono stati padre e figlio. Dopo le prime visite al Santa Scolastica di Cassino, il papà è stato trasferito d'urgenza all'Umberto I. Nel corso della giornata di oggi è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica. Il piccolo, invece, sembra essere stabile. Se le sue condizioni resteranno tali, non è escluso che si possa sciogliere la prognosi, come riporta Ciociaria Oggi.

L'incidente a Sant'Esdra: la dinamica dello scontro

Come anticipato, lo schianto frontale si è verificato verso le ore 21 di mercoledì 13 agosto 2025, a pochi metri dal tiro a segno sulla strada tra Pontecorvo e Esperia, nella località Sant'Esdra nel comune di Pontecorvo. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro: sul sinistro stanno indagando i carabinieri della vicina stazione di Aquino, coordinati dai militari della compagnia di Pontecorvo. Non si esclude che a causare l'incidente possa essere stata una distrazione o un sorpasso azzardato.

Il messaggio del sindaco di Pontecorvo: "Il nostro pensiero va a loro"

Non appena appreso della notizia, il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo ha disposto l'annullamento della finale di un torneo di calcio che era previsto nella serata della vigilia di Ferragosto. In questa giornata, nel messaggio di auguri alla comunità, non ha mancato di dedicare qualche riga alle persone rimaste ferite nel terribile scontro dei giorni scorsi.

"Quello che vive oggi la nostra comunità è un Ferragosto diverso, segnato da una profonda riflessione e da un forte senso di vicinanza umana. Solo due giorni fa, un gravissimo incidente stradale ha coinvolto due famiglie, causando il ferimento di tre persone, tra cui un bambino – ha scritto in una nota affidata ai social network – In un giorno tradizionalmente dedicato alla spensieratezza e alla condivisione, il pensiero più sincero e l’augurio più sentito vanno a loro: al piccolo e agli altri feriti, affinché possano ritornare presto alla vita di tutti i giorni, tra l’affetto dei propri cari e della nostra comunità".