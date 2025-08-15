Scontro frontale a Pontecorvo, in condizioni critiche papà e figlio di due anni

Subito il piccolo era stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù in condizioni critiche, ma ieri anche il papà è stato trasferito d’urgenza al policlinico Umberto I di Roma.

In un terribile avvenuto due giorni fa a Pontecorvo sono rimasti feriti un uomo di 48 anni e suo figlio di due anni. Entrambi in sono in condizioni gravissime. Subito il piccolo era stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù in condizioni critiche, ma ieri anche il papà è stato trasferito d'urgenza al policlinico Umberto I di Roma. Ricoverato all'ospedale Santa Scolastica di Cassino il 27enne coinvolto anche lui nello scontro.

Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto nel corso della serata del 13 agosto a Pontecorvo, provincia di Frosinone, in contrada Sant'Esdra, all'altezza della sede del Tiro a Segno Nazionale. Papà e figlio viaggiavano su una Jeep Compass, che si è scontrata con una Bmw condotta dal ragazzo di 27 anni.

Sull'incidente stanno indagando ancora i carabinieri della stazione di Aquino, coordinati dagli uomini della compagnia di Pontecorvo. Spetterà a loro tentare di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.

Il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, aveva dichiarato: "Buonasera a tutti un brutto frontale zona tiro a segno. Feriti condotti in Ospedale. Si sta valutando un trasferimento in Eliambulanza. Preghiamo tutti.Vi terrò aggiornati sono sul posto. Visto il grave incidente stradale avvenuto poco fa ordino la sospensione della Finale del Torneo di calcetto che si sarebbe dovuto svolgere alle 22 presso il campo di Pezzella".