Scontro frontale tra due auto nel Frusinate: gravissimo bambino di due anni

Grave incidente ieri sera a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Per cause ancora da chiarire, due auto – una Jeep Compass e una Bmw – si sono scontrate frontalmente poco dopo le 21 in zona Sant'Esdra. Feriti i conducenti di entrambe le macchine, un 25enne e un 40enne, e un bambino di due anni., figlio di quest'ultimo. Sono soprattutto le condizioni del piccolo a destare preoccupazione: portato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Bambino Gesù di Roma, è grave. Il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo, ha disposto in segno di rispetto l'annullamento della finale di un torneo di calcio che era previsto in serata. "Visto il grave incidente stradale avvenuto poco fa, ordino la sospensione della Finale del Torneo di calcetto che si sarebbe dovuto svolgere alle 22 presso il campo di Pezzella", il messaggio sui social.

I conducenti feriti si trovano all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati i carabinieri della locale stazione. Al momento non è chiaro come le due vetture abbiano fatto a scontrarsi frontalmente. Molto probabilmente una delle due macchine, per motivi che sono ancora al vaglio, ha invaso l'opposta corsia di marcia, andandosi a scontrare con l'altra vettura, che non è riuscita a frenare. Non è escluso che alla base del sinistro vi sia stata una distrazione oppure un sorpasso azzardato. Non appena le loro condizioni lo consentiranno, entrambi i conducenti saranno ascoltati dai carabinieri al fine di fornire la loro versione di quanto accaduto. Tutto il comune di Pontecorvo, intanto, aspetta con apprensione di sapere se le condizioni di salute del bambino miglioreranno. Al momento, il piccolo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica.