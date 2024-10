video suggerito

Come sta l’uomo travolto dalla metro nella stazione Cipro a Roma È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva del San Camillo, dopo un intervento chirurgico d’urgenza l’uomo travolto dalla metro a Cipro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

È gravissimo l'uomo travolto ieri dalla metro nella stazione Cipro a Roma. Arrivato all'ospedale San Camillo di Roma in codice rosso, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico urgente, durante il quale i medici sono intervenuti sui seri traumi riportati a seguito dell'impatto con il treno. L'uomo è stato poi ricoverato nel reparto di Terapia intensiva in prognosi riservata. I medici al momento non si esprimono sull'esito del loro intervento, fondamentali per il miglioramento del quadro clinico del paziente saranno le prossime ore.

Riaperta la tratta della metro tra Ottaviano e Battistini

L'investimento avvenuto alle 17.16 del pomeriggio di ieri, venerdì 4 ottobre, ha provocato inevitabili disagi alla circolazione della metropolitana linea A. La tratta compresa tra le fermate Ottaviano e il capolinea Battistini è rimasta chiusa per diverse ore lungo entrambe le direzioni. Atac ha attivato le navette sostitutive, per agevolare il rirntro a casa dei pendolari, poi come comunicato sul portale dell'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città, il servizio è tornato regolare in serata.

L'incidente di ieri nella metro a Cipro

Al momento in cui è avvenuto l'incidente nella metro Cipro l'uomo si trovava sulla banchina, intorno a lui c'erano altri viaggiatori in attesa del convoglio. Il macchinista entrando in stazione ha fatto una brusca frenata, che però non è servita a non urtarlo. Ancora è in corso la ricostruzione esatta della dinamica dell'accaduto, gli agenti della Polizia di Stato hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per capire se si sia trattato di un tentato suicidio o di una caduta accidentale. L'episodio è successo davanti agli occhi dei passeggeri, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi.

Nel frattempo sulla banchina è sceso il personale di Atac, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto riveuta la segnalazione in pochi minuti sono giunti i poliziotti del Commissariato Borgo, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. I pompieri sono scesi sui binari e hanno liberato l'uomo all'altezza del primo vagone, riportandolo sulla banchina. Il personale sanitario l'ha stabilizzato e trasportato con codice rosso con l'ambulanza in ospedale.