Metro A chiusa tra Ottaviano e Battistini: uomo travolto da un treno a Cipro Tratta interrotta tra Ottaviano e Battistini della metro A di Roma lungo entrambe le direzioni per un incidente che ha visto coinvolto un uomo. Estratto dai vigili del fuoco, è stato soccorso con codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Caos nella metro Spagna dopo l'incidente a Cipro

La metropolitana A di Roma è chiusa nella tratta compresa tra le stazioni di Ottaviano e Battistini lungo entrambe le direzioni. Il disservizio si è registrato verso le ore 17.16 di oggi, venerdì 4 ottobre. Secondo quanto appreso un uomo è finito sotto ad un treno in transito nella stazione di Cipro. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale con il I Gruppo Prati e della polizia di Stato del Commissariato Borgo. I pompieri l'hanno recuperato e affidato al personale sanitario, che l'ha trasportato con l'ambulanza in codice rosso al San Camillo. Arrivato in ospedale, il paziente è stato portato in sala operatoria e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, per intervenire sui traumi riportati. Fondamentali per il suo quadro clinico saranno le prossime ore.

Vigili del fuoco a Cipro per recuperare l'uomo finito sotto al treno

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto volontario. Ad assistere alla scena sono stati i viaggiatori in attesa sulla banchina, il convoglio è entrato in stazione, ma il macchinista ha visto l'uomo solo all'ultimo e non è riuscito a frenare in tempo per evitarlo. "Ero a bordo del treno che è entrato in stazione, il macchinista all'improvviso ha fatto una super frenata" ha detto una viaggiatrice. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza a sirene spiegate e diversi mezzi di soccorso.

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno dato il via alle operazioni di recupero, con le squadre 8/A di Monte Mario, 1/A della Centrale e il carro sollevamenti. L'uomo era intrappolato sotto al primo vagone, i pompieri lo hanno estratto, riportato sulla banchina e i paramedici lo hanno stabilizzato, per il trasporto in ospedale. Attualmente non è ancora chiaro quali siano le sue esatte condizioni di salute.

Metro A chiusa tra Ottaviano e Battistini

Inevitabili i disagi alla circolazione, con la chiusura della metro A nella tratta compresa tra Ottaviano e Battistini, lungo entrambe le direzioni. Una viaggiatrice ha segnalato a Fanpage.it di aver terminato il turno di lavoro e diretta verso la metro, di essere salita sul vagone. Un annuncio all'altoparlante però ha fatto scendere tutti i passeggeri, che sono di nuovo usciti fuori dalla stazione.

Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in stazione, che aiuteranno gli investigatori a ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Terminate le operazioni di soccorso e le verifiche di rito, la tratta Ottaviano-Battistini della metro A è stata riaperta e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità in serata.