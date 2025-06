Non vede il cognato da quattro anni, lo incontra in metro e lo accoltella: “Mi devi 50 euro”

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata ieri a Roma, sulla banchina della metro Laurentina. Un uomo è stato accoltellato dal cognato per un debito di cinquanta euro risalente ad alcuni anni prima. L'aggressore è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, mentre la vittima è stata soccorsa sanguinante ma con ferite fortunatamente non letali.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 26 giugno sulla banchina della metro Laurentina, poco prima delle 18. I due cognati non si vedevano da quattro anni, e ieri si sono incontrati per una casualità. Forse per non perdere l'occasione, l'aggressore ha ricordato al cognato di un debito da cinquanta euro risalente ad alcuni anni prima, pretendendone la restituzione. L'altro non ha voluto, si è rifiutato di dargli il denaro, dicendogli che non gli avrebbe dato nulla. E questo ha fatto scattare la furia dell'altro, che si è avventato su di lui picchiandolo e colpendolo con un coltello. Una scena terribile, che si è consumata sotto gli occhi di decine di persone incredule per quanta violenza l'uomo stesse usando contro il cognato.

I due sono stati divisi dal personale di vigilanza della stazione, che intanto ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti del IX Distretto Esposizione e della Sezione Volanti, che dopo aver raccolto le varie testimonianze di chi ha assistito alla scena hanno proceduto all'arresto dell'aggressore, con le accuse di minacce e lesioni aggravate. Entrambi sono stati portati in ospedale per essere medicati. Il coltello usato dall'uomo per l'aggressione è stato sequestrato dagli agenti.