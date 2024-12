Come sta il ragazzo di 16 anni intossicato dal fumo dell’incendio a Villa Borghese a Roma

video suggerito

Rimasto intossicato dal fumo denso sprigionato dall'incendio che ha colpito ieri domenica 29 dicembre 2024 Villa Borghese e che ha portato alla chiusura di due stazioni della metro, il sedicenne è stato trasferito d'urgenza in ospedale: ecco come sta oggi.

Paura nella giornata di ieri, domenica 29 dicembre 2024, a Romaper un grande incendio che, scoppiato in un capanno all'ingresso di Villa Borghese, fra il grande parco e piazzale Flaminio, ha portato alla chiusura di due stazioni della metropolitana. Fiamme alte e tanto fumo: una nube fitta sarebbe riuscita a passare i condotti dell'areazione facendo attivare anche l'allarme antincendio in due stazioni della metropolitana. Viaggiatori e viaggiatrici sono stati fatti immediatamente evacuaredalle fermate della metro A di Flaminio e Spagna e la folla si è accalcata verso l'uscita. Ad avere la peggio un ragazzo di 16 anni che a causa del denso fumo è rimasto intossicato ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, in codice rosso.

Come sta il ragazzo rimasto intossicato a Roma nell'incendio di Villa Borghese

Caricato in ambulanza dagli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, per il sedicenne è immediatamente scattato il codice rosso. Dopo la corsa d'urgenza in ambulanza, è stato accolto al pronto soccorso del policlinico Umberto I (e non al Bambino Gesù come comunicato in un primo momento, forse vista l'età del paziente rimasto intossicato).

All'indomani dei fatti, il ragazzo si trova ancora in ospedale. Secondo quanto appreso da Fanpage.ut, si trova nella camera iperbarica, che viene riservata a chi ha problemi respiratori. Le sue condizioni, però, sono stazionarie e, fortunatamente, non si trova in pericolo di vita.

L'incendio e l'evacuazione nella metropolitana

L'incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri nel cuore della capitale, a pochi passi da piazza del Popolo, all'ingresso di piazzale Flaminio di Villa Borghese. A destare maggiore preoccupazione, più che le fiamme, è stata la densa nube di fumo nero visibile in lontananza. In breve tempo, il fitto fumo sarebbe passato, come spiegato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, nei condotti di areazione che portano alle stazioni della metropolitana di Flaminio e Spagna. Una volta raggiunte le fermate, il rilevatore di fumo ha fatto scattare l'allarme antincendio, scatenando il panico fra i presenti che, accalcandosi, hanno raggiunto l'uscita.

Ancora da chiarire le cause dell'accaduto. Nel frattempo per chiedere chiarezza Rachele Mussolini (capogruppo Forza Italia a Roma) ha annunciato di aver presentato un'interrogazione urgente "al sindaco Gualtieri e all'assessore competente".