Incendio a Villa Borghese e metro evacuate per fumo: cosa è successo al centro di Roma Sono in corso gli accertamenti sulle cause che hanno provocato l’incendio nel cantiere di Villa Borghese. Non si esclude la natura dolosa. A prendere fuoco un capanno chiuso da dieci anni e abbandonato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un incendio all'interno di un capanno a Villa Borghese è la causa che ha provocato il panico nel centro storico di Roma nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 dicembre. Si tratta di un cantiere chiuso da più di dieci anni e in stato di abbandono, con all'interno materiali per i lavori e attrezzi. Con la metropolitana di Roma però il cantiere non c'entra niente e a chiarirlo è stata l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino: "Risulta che il cantiere interessato dall’incidente sia adibito a lavori inerenti sistemi ferroviari non in gestione ad Atac". Ancora da chiarire le cause del rogo, sulle quali sono in corso gli accertamenti, non si esclude la natura dolosa.

I passanti: "Pensavamo che fosse esplosa una bomba"

I passanti hanno commentato i concitati momenti in cui è divampato l'incendio a Villa Borghese, con il fumo che è entrato nella galleria della metro e ha richiesto l'evacuzione delle stazioni di Spagna e Flaminio. "Pensavamo fosse esplosa una bomba", hanno detto alcuni testimoni. Sono stati attimi di paura nel centro storico della Capitale, in una domenica durante le festività natalizie e a pochi giorni dall'inizio del Giubileo 2025.

Un episodio che ha richiesto anche l'intervento di diversi mezzi di soccorso, con un ragazzo di sedici hanno che ha avuto bisogno di cure mediche urgenti e che è stato trasportato in codice rosso in ospedale per intossicazione. Tanti i video immortalati dai passeggeri durante l'evacuazione: "Eravamo sulla banchina ad aspettare il treno, abbiamo visto del fumo, ma non c'erano fiamme. L'odore di bruciato si sentiva già a bordo. Il personale ci ha fatto uscire, c'è chi si è fatto prendere dal panico".

L'incendio a Villa Borghese e le metro evacuate

Non è ancora chiaro quali siano le cause esatte dell'incendio. Il fumo spriginato dal rogo nel cantiere abbandonato probabilmente si è incanalato negli aereatori che collegano anche la fermata metro di Spagna, intasando le gallerie dove transitavano i passaggeri, facendo scattare l'allarme antincendio. Sul posto hanno lavorato diverse squadre dei vigili del fuoco, per domare le fiamme e mettere in sicurezza tutta l'area coinvolta. Terminate le verifiche la situazione è tornata alla normaliltà e il servizio è regolare sulle stazioni della metropolitana precedentemente evacuate.