Incendio a Villa Borghese: metro Flaminio chiusa, fumo invade piazza del Popolo. Panico in centro L'incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi a Villa Borghese. Panico in centro a Roma con il fumo che ha invaso piazza del Popolo e piazzale Flaminio. Chiusa metro Flaminio.

A cura di Redazione Roma

Un incendio si è sviluppato nell'area di oggi a Villa Borghese in pieno centro a Roma. Il fumo ha invaso piazza del Popolo, dove passeggiavano migliaia di turisti e romani. Chiusa in via precauzionale la metro di piazzale Flaminio. Qualche momento di confusione per le strade invase dal fumo nella zona del Tridente e di Flaminio. È in corso l'intervento dei vigili del fuoco, ancora non è chiaro cosa stia bruciando e l'origine del rogo.