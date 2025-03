Incendio al centro commerciale, negozi evacuati. Scatta l’ordinanza a Pomezia: “Finestre chiuse” Paura al centro commerciale di Pomezia, dove questa mattina è scoppiato un incendio: una persona intossicata è stata trasportata in ospedale. Nel frattempo un’ordinanza vieta di aprire le finestre. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Beatrice Tominic

Incendio a Pomezia.

Incendio nella mattinata di oggi, lunedì 17 marzo 2025, a Pomezia dove in breve tempo le fiamme hanno avvolto una parte del centro commerciale Cavour, al civico 7 dell'omonima via. Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivate le autorità e i vigili del fuoco, allarmati dalla Sala Operativa.

Situazione grave per una persona rimasta intossicata dopo aver inalato del fumo, immediatamente soccorso e per l'aria divenuta, in breve tempo, irrespirabile nella zona: con un'ordinanza il sindaco di Pomezia ha diffuso il divieto di aprire le finestre a cittadine e cittadini.

L'intervento delle forze dell'ordine

Le fiamme si sono sviluppate in tarda mattinata e verso le ore 11.27 è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con tre Aps, tre autobotti con in supporto un’autoscala e il carro autoprotettori. Una volta sul posto i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento all'interno del locale che aveva preso fuoco, dove si trova un negozio di abbigliamento di proprietà cinese. Avvolte dal fumo, invece, tutte le attività più vicine.

L'incendio a Pomezia.

Come sta la persona rimasta intossicata

Nel corso delle attività di spegnimento dei pompieri, è stata soccorsa una persona che aveva inalato del fumo. La persona è stata trasportata d'urgenza a bordo di un'ambulanza ed è stata sottoposta alle prime cure da parte del personale sanitario del pronto soccorso del 118.

"Hanno preso fuoco i vestiti in vetrina – scrive una testimone in un gruppo Facebook di quartiere "Sei di Pomezia se…" – Io ero con mia zia al supermercato, ci hanno fatto evacuare d'urgenza. Fiamme altissime ma nessuno sistema antincendio in azione".

Foto da "Sei di Pomezia se.."

Nel frattempo le fiamme sono state estinte: i vigili del fuoco hanno poi continuato le le operazioni di smassamento, bonifica e messa in sicurezza dell'intera area interessata.

L'ordinanza del sindaco: "Chiudete le finestre"

Ad un paio di ore dall'incendio, è arrivata l'ordinanza da parte del sindaco "Il Comune di Pomezia ha disposto l‘attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C). La situazione è sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e di tutte le Forze dell'Ordine accorse nel luogo dell'incendio – hanno scritto in una nota diramata mezzo sociale – L'ordinanza contiene anche il divieto di aprire porte o finestre delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, per un raggio di 200 metri dal luogo dell'incendio".