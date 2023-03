Coltellate alla schiena a 35enne, legale Elia17Baby ricusa il giudice: “Ha già deciso che è colpevole” L’avvocato di Elia17Baby, trapper accusato di tentato omicidio, ha presentato istanza di ricusazione del giudice. Secondo il legale, ha già deciso che è colpevole.

A cura di Natascia Grbic

L'avvocato di Elia Di Genova, in arte Elia17Baby, ha presentato una richiesta di ricusazione del giudice nel processo per tentato omicidioin cui il trapper è imputato. Il legale Pietro Nicotra spiega che "il giudice nel respingere un'istanza di arresti domiciliari ha usato espressioni tipo ‘non si è fatto scrupoli dal commettere un altro reato', di fatto anticipando il suo giudizio di colpevolezza".

Il processo è stato per il momento sospeso, la prossima udienza si terrà il 9 maggio. Il trapper è già stato coinvolto in inchieste legate allo spaccio di droga, per le quali era stato anche arrestato in passato.

Elia Di Genova è accusato di aver cercato di uccidere un 35enne su una spiaggia di Sassari durante una lite per futili motivi. Secondo la procura il trapper, al momento detenuto nel carcere Mammagialla di Viterbo, avrebbe accoltellato alla schiena l'uomo, causandogli ferite gravissime. Il 35enne è stato in pericolo di vita per diverso tempo: nonostante siano passati mesi (l'aggressione risale al 14 agosto 2022) ancora non è riuscito a recuperare l'uso delle gambe ed è costretto su una sedia a rotelle.

Leggi anche Resti umani nel Parco della Marcigliana: trovate ossa e un teschio con dei vestiti

"Il mio assistito sta continuando il suo pellegrinaggio nei vari ospedali – ha dichiarato all'Ansa l'avvocato Jacopo Merlini, legale della vittima – Dopo Olbia, Sassari e il centro di riabilitazione di Cagliari, da novembre si trova a Ferrara in un centro specializzato. Continua a lottare e da sportivo quale era non salta una seduta di riabilitazione, ma le sue condizioni restano gravi". Elia17Baby ha sempre dichiarato di non avere nulla a che fare con l'aggressione e di non essere stato lui ad aggredire il 35enne.