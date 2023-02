Ragazzo accoltellato alla schiena, a processo il trapper Elia 17 Baby: accusato di tentato omicidio Per Elia Di Genova, attualmente detenuto nel carcere di Viterbo, è stato disposto il giudizio immediato. L’udienza è stata fissata per il 22 marzo.

A cura di Natascia Grbic

Sarà processato con rito immediato il trapper Elia 17 Baby, al secolo Elia Di Genova, per l'accoltellamento di un 35enne di Sassari, sulla spiaggia di Marinella, in Gallura. Il cantante 26enne, attualmente detenuto nel carcere di Viterbo, deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio. L'udienza è stata fissata il 22 marzo.

Elia Di Genova è accusato di aver accoltellato alle spalle il 35enne, ferendolo gravemente alla spina dorsale. L'uomo, salvato dall'intervento tempestivo dei passanti, ha perso tantissimo sangue e non ha mai recuperato del tutto l'uso delle gambe. A pugnalarlo fuori da un locale sarebbe stato proprio il trapper, già coinvolto in passato in inchieste per spaccio e possesso di armi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Elia 17 Baby e la vittima si trovavano nello stesso locale in Gallura. Il gruppo del 35enne e altri ragazzi avrebbero cominciato a discutere animatamente fuori dal locale quando il trapper – che sembra nemmeno facesse parte di quei gruppi – si sarebbe avvicinato alle spalle dell'uomo, affondando il coltello nella sua spina dorsale. Dopodiché sarebbe fuggito lanciando il coltello nella vegetazione e cercando di far perdere le sue tracce. Il cantante è stato poi rintracciato dai carabinieri in un hotel di Porto Cervo, e arrestato.