Colpo in farmacia a Monteverde, sfondano la vetrina con l'auto e la svaligiano Un'immagine di devastazione quella davanti alla quale si sono trovati i proprietari della Farmacia Pamphilj di Monteverde, da poco ristrutturata. La rapina nella notte.

A cura di Beatrice Tominic

Panda sfonda la vetrina di una farmacia a Monteverde, foto da Welcome to Favelas.

Terribile risveglio nella notte per i residenti del quartiere di Monteverde Vecchio e, soprattutto, dei proprietari della Farmacia Pamphilj, devastata e derubata nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 dicembre 2024. L'allarme è scattato poco prima dell'1. Ciò che si sono trovati davanti i proprietari è stata una scena di devastazione. Un'automobile si è schiantata sulla vetrina, sfondandola. Una volta all'interno del locale i malviventi hanno rubato la cassa e sono scappati.

"Per noi si tratta di una scena apocalittica, l'avevamo ristrutturata appena un mese fa, siamo disperati", è il commento di una dei proprietari della farmacia.

Sfondano la vetrina della farmacia per derubarla: cosa è successo

I fatti risalgono alla notte appena trascorsa, poco prima dell'1 di oggi, sabato 14 dicembre 2024. Sono avvenuti nella Farmacia Pamphilj, nel quartiere di Monteverde Vecchio, al civico 16 di via Bolognesi. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri della vicina stazione di Gianicolense che hanno svolto un primo sopralluogo e che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza registrate dalle telecamere presenti nella farmacia.

Il furto in farmacia e la fuga

Ad agire per il furto nella farmacia, secondo quanto si vede nei video, sarebbero state quattro persone. Per farsi strada e aprirsi le porte del locale hanno utilizzando l'automobile, una Fiat Panda bianca che, in seguito, è risultata essere stata rubata. Hanno sfondato la vetrina con l'auto, hanno rubato il contenuto della cassa e sono scappati per le vie limitrofe. Gli inquirenti non escludono che possano essere saliti a bordo di un'altra auto in sosta poco distante.

Le indagini in corso

Non appena arrivati sul posto sono immediatamente scattate le indagini dei carabinieri. Oltre alle indagini dei militari di Gianicolense, sul posto sono arrivati anche i colleghi del nucleo investigativo per effettuare dei rilievi tecnici. Gli inquirenti sono alla ricerca di quattro uomini che hanno agito con il volto travisato dal passamontagna e indossando i guanti.

La proprietaria: "Lavori conclusi solo un mese fa"

"Queste sono le condizioni in cui una banda di ladri ha lasciato la farmacia della nostra famiglia questa notte – dichiara una dei proprietari a Welcome to Favelas – L'avevamo ristrutturata soltanto un mese fa, con immensi sacrifici. Siamo sconvolti e arrabbiati: per noi è stata una scena apocalittica. Stanotte ho letto la disperazione nel volto di mio fratello". Ancora da quantificare i danni

E, sotto al video e ai post, sono in molti che esprimono solidarietà con la famiglia: "Che vergogna, ma come è possibile?", è la domanda che sembrano porsi tutto dopo aver visto le immagini della rapina.