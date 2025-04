video suggerito

Svaligiano un attico a piazza di Spagna e scappano con un bottino di 150mila euro: 3 arresti Sono stati rintracciati e arrestati i tre ladri che nei giorni scorsi, sotto le festività pasquali, si sono introdotti in un attico di piazza di Spagna e lo hanno svaligiato.

A cura di Beatrice Tominic

Si sono introdotti all'interno dell'appartamento passando per i tetti delle abitazioni vicine e lo hanno completamente svaligiato. È quanto accaduto all'interno di un attico nella zona di piazza di Spagna. Hanno agito in quattro, la notte prima di Pasqua, approfittando dell'assenza dei proprietari che erano partiti per trascorrere fuori le festività pasquali.

Prima di scappare i tre sono riusciti a mettere a segno un colpo da 150mila euro. Poi, però, sono stati raggiunti dai carabinieri che hanno arrestato tre di loro, che ora si trovano ai domiciliari.

Il furto nell'attico a piazza di Spagna

I fatti, come anticipato, sono avvenuti fra la giornata della vigilia di Pasqua e quella di domenica, 20 aprile. È stato nella stessa nottata che i carabinieri, mentre stavano svolgendo il servizio mirato a contrastare proprio i furti in abitazione per le festività pasquali, hanno individuato tre dei quattro ladri acrobati, gravemente indiziate di aver commesso un furto aggravato in abitazione.

I militari hanno notato i quattro poco dopo essere usciti da un appartamento in via di San Sebastianiello, a pochi passi da Piazza di Spagna. I quattro avevano con loro avevano ancora la refurtiva. Interi servizi di argenteria e porcellana, bottiglie di alcolici pregiate, borse griffate e gioielli, del valore economico complessivo stimato in 150mila euro circa.

L'arresto di tre dei quattro ladri

A rintracciare i ladri sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro, che li hanno arrestato in flagranza, poiché gravemente indiziate di aver commesso un furto aggravato in abitazione. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, le quattro persone si sarebbero introdotte nell'appartamento passando per i tetti degli edifici adiacenti per poi rovistare l'intera abitazione alla ricerca di casseforti.

Scattate le perquisizioni, sia personali che all'interno dei veicoli, i militari hanno rinvenuto e recuperato l’intera refurtiva, oltre a passamontagna, guanti e diversi strumenti di effrazione che sono stati sequestrati. Così per i tre è scattato l'arresto, convalidato dal Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto: nei loro confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.