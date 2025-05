Colpo all’impero della droga, l’antimafia smantella la piazza di spaccio dell’edicola a San Basilio

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Nuova operazione antidroga nel quartiere San Basilio di Roma. Ad essere smantellata è la piazza di spaccio soprannominata "Edicola", una delle ultime utilizzata in loco per il traffico illegale di stupefacenti. I carabinieri hanno diposto sei ordinanze di custodia cautelare di cui cinque in carcere e una con l'obbligo di presentazione in caserma. Le indagini hanno collezionato prove contro i sei accusati, gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

A gestire le operazioni i carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro coordinati dalla Direzione Antimafia della procura di Roma. Le sei misure di custodia cautelare sono solo le ultime disposte a seguito di attività investigative concentrate nel quartiere San Basilio di Roma. Le ultime disposizioni cautelari convalidate dal Gip del Tribunale di Roma sono state eseguite lo scorso 9 maggio. Le ordinanze sono state disposte per dieci persone accusate dei medesimi reati di associazione a delinquere e traffico di droga. Le operazioni hanno portato alla luce operazioni di spaccio di stupefacenti su larga scala, in particolare ad essere smerciate sono cocaina e hashish.

La piazza di spaccio da cui partivano le operazioni di commercio su larga scala è stata rintracciata nella zona popolare del quartiere San Basilio compresa tra via Recanati, via Morrovalle, via Osimo e via Fabriano. Da chi frequenta la zona di spaccio, la piazza del traffico di stupefacenti è stata soprannominata "Edicola", proprio per un'edicola presente al centro della zona, diventata punto di riferimento per spacciatori e compratori. Le ultime disposizioni cautelari avrebbero smantellato la piazza, ma le operazioni dei carabinieri non si arrestano per sventare il traffico di droga nella zona, il cui business prosegue però a domicilio.