Cisterna di Latina, lite fra marito e moglie: lui la prende a martellate, lei lo accoltella Si sono picchiati al culmine di un litigio, poi hanno utilizzato l’uno un martello e l’altra un coltello per ferirsi: trasportati all’ospedale di Latina.

È accaduto nel cuore della notte: al culmine di una lite, marito e moglie sono finiti ad aggredirsi fisicamente. La donna è stata presa a martellate, mentre l'uomo è stato accoltellato. Sul posto, allertati dai vicini di casa svegliati dalle urla della coppia, sono arrivati gli agenti di polizia del Commissariato e i militari dell'Arma del Comando Stazione di Cisterna di Latina. Come riporta Latina Oggi, i due sono stati trasportati d'urgenza al vicino ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ad una ventina di minuti dal luogo della rissa.

Il culmine del litigio

La coppia ha iniziato a litigare in piena notte urlando così forte da attirare l'attenzione dei vicini. Quando gli agenti della polizia sono arrivati sul luogo della segnalazione, si sono trovati davanti ad una scena molto più grave di quella attesa: oltre al litigio animato, i due hanno iniziato a picchiarsi. Dopo essersi malmenati a mani nude, l'uomo ha impugnato un martello e l'ha utilizzato contro la moglie, mentre lei si è scagliata su di lui con un coltello: non è chiaro quale delle ferite sia stata inferta per prima.

Sul posto, insieme ai poliziotti, anche gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno caricato i due in ambulanza e li hanno trasferiti all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per accertamenti.

Le condizioni di salute dei due

Una volta accolti nel nosocomio, i medici e gli infermieri hanno preso in cura i due: fortunatamente le ferite riportate non sembrano essere gravi. Nella giornata di ieri i medici stavano già valutando di dimettere l'uomo, mentre per la donna potrebbero essere necessarie alcune ore in più di osservazione.

Nel frattempo gli agenti stanno portando avanti le indagini per tentare di capire la dinamica della duplice aggressione: le cause del litigio, per il momento, restano sconosciute.