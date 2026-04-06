Uomo accoltella la moglie a Pasquetta e si barrica in casa a Primavalle: interviene mediatore e lo fa uscire

Un uomo ha accoltellato la moglie e si è barricato in casa a Primavalle, nel quadrante nord ovest della Capitale.

Momenti di concitazione a Roma, nel quartiere di Primavalle, nel quadrante nord ovest della Capitale dove un uomo si è barricato in casa, nella cucina, dopo aver aggredito la moglie. Non è chiaro cosa sia accaduto. I fatti sono avvenuti nella giornata di Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026, fra il tardo pomeriggio e la prima serata. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Stato della zona.

Aggredisce la moglie e si chiude in casa: l'arrivo dei soccorsi

I fatti, come anticipato, risalgono alla giornata di lunedì 6 aprile 2026, Lunedì dell'Angelo. Fra il tardo pomeriggio e la prima serata un uomo ha aggredito la moglie, accoltellandola. La donna è riuscita a scappare via e a far scattare l'allarme. Una volta scappata dall'abitazione, mentre l'uomo si barricava all'interno della cucina, la donna è stata messa in sicurezza e, fortunatamente, sta bene.

Il marito, invece, si è barricato nell'appartamento. Si è chiuso nell'abitazione in cui vive insieme alla donna, senza dare cenno di voler aprire.

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Si barrica in casa a Roma e arriva il mediatore

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato del commissariato locale che è rimasta all'esterno dell'abitazione, in cucina, in cui si era barricato l'uomo. Sono stati i poliziotti, vista la situazione, a chiedere l'intervento del mediatore.

Il mediatore ha poi raggiunto il luogo della segnalazione è stato lui a convincere l'uomo a uscire di casa e arrendersi, non appena scattato l'allarme. Una volta all'esterno dell'appartamento, gli agenti della polizia di Stato si sono precipitati verso l'uomo, alle 21.30 circa, che si trovava ancora barricato in casa. L'uomo è stato infine preso in carico dagli agenti della Polizia di Stato che lo hanno accompagnato verso gli operatori sanitari del 118 arrivati a Primavalle e che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale.