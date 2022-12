Cinghiali a passeggio nella centralissima piazza Trilussa a Trastevere tra lo stupore dei passanti Una coppia di cinghiali è stata ripresa mentre passeggiava a piazza Trilussa, nel quartiere di Trastevere. Tantissime le persone che si sono fermate stupite a guardarli.

A cura di Natascia Grbic

Due cinghiali a spasso nella centralissima piazza Trilussa a Trastevere, mentre procedono un po' spaesati in mezzo alle persone che in quel momento affollavano le vie del quartiere. Questo quanto si vede nel video diffuso dalla pagina Instagram Welcome to Favelas e che ha raccolto migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo. Nel video si sente un uomo dire a dei bambini di non avvicinarsi, mentre riprende la scena con il cellulare.

Che fine abbiano fatto i due cinghiali, al momento non è noto. Il video è stato commentato anche dalla Sfattoria degli Ultimi, che ha chiesto informazioni sugli ultimi avvistamenti, molto probabilmente per poterli mettere al sicuro. "Chiediamo a tutti quelli che abbiano recenti avvistamenti dei due cinghiali ripresi a piazza Trilussa, di contattarci e segnalarci la loro posizione, oppure qualunque notizia/video/informazione di ciò che eventualmente è stato fatto agli animali. Vi chiediamo di aiutarci a ritrovarli, grazie".

Roma è piena di ungulati che da qualche anno si avvicinano ai centri urbani. Questo comporta diversi problemi di sicurezza, sia stradale sia di incolumità delle persone che si imbattono in esemplari adulti con cucciolata al seguito. Solo qualche giorno fa in via Cortina d'Ampezzo, un uomo si è schiantato contro un cinghiale di notte con la sua auto. L'animale è morto, lui fortunatamente non ha riportato conseguenze. Qualche mese fa, invece, una donna che passeggiava con i suoi cani è stata attaccata da un cinghiale a Colle Salario. La signora, caduta e caricata dall'animale mentre era in terra, è stata portata in ospedale per le ferite riportate.