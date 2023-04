Cinghiale investito alla stazione di Frosinone, bloccata la tratta Cassino – Roma: caos e disagi Un cinghiale è stato investito alla stazione di Frosinone questa mattina poco dopo le 6. Caos e disagi per i pendolari, che hanno subito l’inevitabile ritardo dei treni.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un cinghiale è stato investito questa mattina poco dopo le sei alla stazione ferroviaria di Frosinone. Per rimuovere la carcassa dell'animale e mettere in sicurezza i binari, si sono registrati ritardi e disagi nella tratta Cassino – Roma, chiusa per il tempo necessario alle operazioni. Una volta rimosso l'ungulato, la situazione è tornata alla normalità e ai treni è stato consentito nuovamente di partire.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Ferroviaria e i Vigili del Fuoco, che si sono occupati di rimuovere la carcassa dell'animale.

L'incidente è avvenuto questa mattina molto presto. Il conducente del treno non è riuscito a frenare in tempo per evitare l'animale, che si trovava sui binari. Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco per la rimozione della carcassa, operazione che inevitabilmente ha richiesto del tempo. I treni che avrebbero dovuto percorrere quella tratta sono stati bloccati e sono ripartiti solo quando l'intervento si è concluso.

Anche a Frosinone, così come in tutto il Lazio, i centri urbani sono ormai popolati dai cinghiali. È notizia di pochi giorni fa che un ungulato ha attaccato due ragazze che passeggiavano con il loro cane a Sora. Secondo una prima ricostruzione le giovani si sono spaventate trovandosi davanti l'animale e hanno cominciato a correre tirandogli dei sassi per allontanarlo. Il cinghiale ha caricato il cane, ferendolo gravemente. Le ragazze sono finite al pronto soccorso, mentre il cocker è stato portato in clinica veterinaria, in condizioni disperate. Il fatto è stato poi segnalato ai carabinieri e agli agenti della Polizia Locale.