Chiusa per legionella una sede del Ministero dell'Ambiente alla Garbatella Chiusa una sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per livelli troppo alti di legionella riscontrati nelle tubature idriche. Dipendenti in smart working.

A cura di Enrico Tata

Una sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è stata chiusa a Roma a causa di livelli troppo alti di legionella riscontrati nella rete idrica. Per procedere alla disinfezione delle tubature è stata disposta la chiusura della sede di "Colombo 44", "Colombo 70" su via Cristoforo Colombo e "Bavastro 174", su Via Capitan Bavastro alla Garbatella.

In via cautelativa, fa sapere il ministero, i dipendenti lavorano in modalità agile, con uno ‘smart working' in deroga, in attesa del completamento dei lavori. I controlli effettuati su impianti di riscaldamento e climatizzazione, ha informato il Mase in una nota, hanno dato esito negativo.

Stando a quanto si apprende, la sede tra Ostiens e e Cristoforo Colombo resterà chiusa per qualche giorno, con il ministro Gilberto Pichetto Fratin che continuerà a svolgere la sua attività dall'altra sede del ministero in via Sallustiana, nel cuore del centro di Roma.

I lavori sulle tubature, si legge ancora nella nota interna diffusa dal Mase, è stata decisa "per assicurare la massima tutela della salute sui luoghi di lavoro". Ovviamente stati anche cancellati tutti gli eventi in programma nelle sale riunioni di queste sedi, fa sapere ancora il ministero.