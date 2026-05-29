Blackout a Garbatella a Roma: case, strade e ristoranti senza corrente e al buio

Case e strade del quartiere Garbatella di Roma sono rimasti al buio nella serata di oggi. La corrente è ritornata dopo circa dieci minuti.

Le strade di Garbatella al buio

Un improvviso blackout ha colpito il quartiere di Garbatella a Roma nella sera di venerdì 29 maggio. Le strade sono rimaste al buio e le case senza corrente per vari minuti fra le 21.45 e le 22, con gli allarmi che hanno cominciato a suonare, mentre i passanti hanno acceso le torce dei loro telefoni.

Al buio case, negozi e ristoranti

Sono rimasti al buio anche i vari ristoranti della zona, dove, come ogni venerdì, molte persone si sono recate da tutta Roma per cenare. "Ci eravamo appena seduti al tavolo quando si è spento tutto", racconta un lettore a Fanpage.it, "e i bambini hanno iniziato a piangere". Intorno alle dieci di sera la luce è ritornata, ma i lampioni in varie strade come via Niccolò da Pistoia, via Ignazio Persico e Circonvallazione Ostiense sono rimasti spenti ancora per una decina di minuti.

Come ogni anno, con il caldo sono ricominciati i blackout, spesso dovuti all'uso di impianti di raffrescamento dell'aria. Mercoledì 27 maggio, verso l'ora di pranzo, si sono spente luci e dispositivi nel quartiere Sallustino per un improvviso calo di tensione.

Lunedì Piazza di Spagna senza corrente per circa un'ora e mezza

Lunedì 25 maggio, invece, Piazza di Spagna, Piazza Mignanelli e alcune strade limitrofe lunedì scorso sono rimaste senza corrente. Il disservizio è duranto circa un'ora e mezza, precisamente dalle 15.30 alle 17 a causa di un guasto. Inevitabili i disagi per gestori delle attività commerciali. Bar, ristoranti e negozi sono rimasti senza corrente, con conseguenti difficoltà nel servizio ai clienti. Il servizio è stato riattivato intorno alle ore 17 e la situazione è tornata alla normalità.