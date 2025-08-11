Chiusa l’Autostrada A1 per cisterna di Gpl in fiamme, traffico bloccato e code di 10Km verso Roma

Migliaia di automobilisti bloccati sull’Autostrada A1, chiusa tra Orte e la diramazione Roma Nord. Le coda verso Roma è lunga 10 chilometri. Automobilisti denunciano: “Nessuna assistenza”.

Ancora chiusa in entrambe le direzioni di marcia l'Autostrada A1 Milano-Napoli tra Orte e la diramazione Roma Nord. Il traffico è completamente bloccato e la coda verso Roma è arrivata a 10 chilometri e a 2 chilometri quella in direzione Firenze. La chiusura è stata disposta a causa dell'incendio a una cisterna Gpl al chilometro 525 dell'autostrada.

All'interno del tratto chiuso, informa Autostrade per l'Italia, ci sono code di 10 chilometri per Roma, ma in diminuzione. Per chi viaggia in direzione di Firenze, deve percorrere il Grande Raccordo Anulare, poi la SS2 Cassia in direzione Viterbo e successivamente la superstrada Orte-Viterbo con rientro in A1 ad Orte. Per gli automobilisti in viaggio verso Roma, il percorso è inverso.

Inoltre, segnala ancora Autostrade per l'Italia, è chiusa la diramazione di Roma nord verso l'A1 Milano-Napoli, tra Fiano Romano ed il bivio con la A1, dove si è formata una coda di 4 km per l'uscita obbligatoria a Fiano Romano.

Uno dei tantissimi automobilisti in coda scrive su Facebook: "Siamo in migliaia bloccati sull’A1 direzione Roma (la radio ha detto 8km di fila) ormai da più di due ore, per l’incendio di un camion tra Ponzano Romano e Roma Nord. Alla radio dicono che hanno distribuito l’acqua. Qui non è arrivato niente a nessuno!In più ovviamente tutti tentiamo di stare in auto con il motore acceso, per l’aria condizionata. Perché fuori ci sono 42 gradi. E non si sa che fine faremo, se dovremo passare qui la nottata, o troveranno una soluzione. Ma soprattutto non c’è nessun tipo di assistenza".

Intanto i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la cisterna che ha preso fuoco sull'A1: le fiamme sono state spente e il mezzo pesante è stato spostato, ma ancora ci vorrà diverso tempo prima della riapertura dell'autostrada. Il gpl, infatti, dovrà essere travasato su un altro mezzo.