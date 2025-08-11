Incendio sull’A1, a fuoco la ruota di una cisterna che trasporta Gpl: autostrada chiusa

A causa dell’incendio della gomma di una cisterna che trasporta Gpl, l’autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Ponzano Romano e il bivio con la Diramazione Roma Nord.

Disagi sull’autostrada A1 per la chiusura del tratto compreso tra Ponzano Romano e il bivio con la Diramazione Roma Nord. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco a causa dell’incendio, scoppiato intorno alle 16, della gomma di una cisterna che trasporta Gpl. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area. Chiuso anche il tratto tra Fiano Romano e il bivio con l'A1 verso Firenze sulla diramazione Roma Nord, dove si registrano quattro chilometri di coda.

Dato il tempestivo allarme e l’arrivo immediato dei Vigili del Fuoco, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata a causa del fumo sprigionato dalle fiamme. Al momento non è noto quanto il tratto di autostrada potrà essere riaperto al traffico, che risulta intenso in tutta l'area circostante. In ogni caso, i tempi non potranno essere brevi: il camion va infatti raffreddato prima di essere rimosso. Prima di allora, gli operatori dei Vigili del Fuoco devono mantenersi distanti dal mezzo per questioni di sicurezza.

I volontari della Protezione civile stanno distribuendo bottigliette d'acqua agli automobilisti immobilizzati nel traffico in queste ore in cui i termometri stanno raggiungendo temperature molto elevate.

Come abbia fatto la ruota della cisterna a prendere fuoco, non è ancora chiaro, ma sembra che le fiamme siano scoppiate in seguito al surriscaldamento dell'impianto frenante. Fortunatamente, il rogo non è arrivato alla cisterna contenente il gas, evitando così una situazione potenzialmente letale.

L'autista, non appena si è accorto dell'accaduto, ha dato immediatamente l'allarme, allertando i soccorsi affinché intervenissero nel più breve tempo possibile. Data l'estrema pericolosità della situazione, i Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente, chiudendo l'autostrada in entrambe le direzioni e spegnendo le fiamme.