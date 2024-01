Chiude la Libreria Coreander a Roma: “San Giovanni invasa da B&b, non ce la facciamo più” I proprietari: “Nel tempo le cose sono cambiate, i residenti sono stati sostituiti da un’invasione di B&B, molti uffici sono rimasti in smartworking dal covid e le notizie dicono che sposteranno tutti gli eventi al Circo Massimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Chiude un'altra libreria di quartiere a Roma. Stavolta si tratta della Coreander di piazza San Giovanni in Laterano. Nel quartiere, hanno spiegato i proprietari, le case sono diventate per lo più bed and breakfast e molti uffici continuano a restare chiusi, con i lavoratori in smartworking. In più, per i lavori del Giubileo, tutti gli eventi, come il Concertone del Primo Maggio, saranno spostati temporaneamente al Circo Massimo.

E così Claudio, Cristina e Olivia hanno deciso di spostarsi in un altro quartiere, decidendo di chiudere il negozio che avevano aperto nel 2016. La nuova apertura è in Largo Lucio Apuleio, tra la stazione di Appiano e il parco di Monte Ciocci alla Balduina.

Con un lungo post pubblicato su Facebook i proprietari della libreria hanno spiegato i motivi che li hanno portato a fare questo passo: "Nel 2016 abbiamo preso i nostri risparmi e le nostre energie e abbiamo aperto Coreander a Piazza di San Giovanni in Laterano.Strana piazza, questa: la più antica basilica d’occidente, l’obelisco monolitico più alto del mondo, palazzi enormi pieni di uffici e abitati da migliaia di persone, l’incrocio più trafficato della città, il concertone e le manifestazioni. Nel tempo le cose sono cambiate, i residenti sono stati sostituiti da un’invasione di B&B, molti uffici sono rimasti in smartworking dal covid e le notizie dicono che sposteranno tutti gli eventi al Circo Massimo. La nostra non vuole essere in nessun modo una polemica, la metropoli è mutevole per natura".

Il problema, spiegano ancora su Facebook, "è che noi in questo nuovo assetto non ce la facciamo.Badate bene, in questa libreria ci sono sette anni e mezzo della nostra vita: risate, lacrime, sudore, amicizie e gruppi di lettura.Qui ha passato i suoi primi 4 anni di vita nostra figlia.Il pensiero di lasciare quest’angolo ci spezza il cuore.Però, perché c’è un però, non chiudiamo. Semplicemente, ci spostiamo".

Un anno fa era diventata una notizia la chiusura della storica libreria Odradek, al civico 57 di via dei Banchi Vecchi, nel cuore del centro storico della Capitale. I gestori dissero che il loro esercizio non era "più sostenibile né economicamente, né umanamente. Sempre meno lettori entrano in Libreria. Muoiono anziani e accaniti lettori e non c’è il ricambio".