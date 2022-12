Chiude la storica libreria Odradek di via dei Banchi Vecchi: era stata aperta 25 anni fa La storica libreria di via dei Banchi Vecchi chiuderà il prossimo 6 gennaio. “Non è più sostenibile”, hanno dichiarato i gestori che avevano aperto Odradek 25 anni fa.

A cura di Beatrice Tominic

La storica libreria Odradek, al civico 57 di via dei Banchi Vecchi, chiuderà all'inizio del 2023, il 6 gennaio. A comunicare la chiusura dell'attività sono stati i due gestori dello storico negozio, Katia e Davide, con un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'esercizio commerciale nel cuore di Roma.

"Non è più sostenibile né economicamente, né umanamente – hanno esordito nelle righe in cui spiegano le ragioni della chiusura – Sempre meno lettori entrano in Libreria. Muoiono anziani e accaniti lettori e non c’è il ricambio. Le nuove generazioni non vivono più nella “civiltà della carta”. Poi c’è tutta una situazione economica sociale che ci preoccupa. E dunque dobbiamo evitare di rimanere incastrati nei debiti".

Gli ultimi anni della storica libreria

Nel lungo post indirizzato a sostenitori e lettori, i due gestori hanno spiegato in maniera dettagliata le ragioni che li hanno spinti a questa triste e amara decisione per loro, ma anche per tutta la comunità di lettori che si affacciava nel negozio in cerca del prossimo acquisto.

"Quest’anno è stato il tracollo, con incassi giornalieri sotto i 300 euro. I numeri di questo 2022 sono implacabili: 9000 euro di incassi mensili in Libreria equivalgono a 2700 euro di guadagni (il 30% di media è il guadagno sui libri). Con 2000 euro di affitto non rimane nulla – hanno sottolineato nelle righe scritte – In agosto abbiamo incassato 4000 euro contro i 6500 dell’anno precedente, a settembre incassiamo 6500 euro contro i 10700 del 2021. Tutti i mesi registriamo un calo del fatturato di 2000 euro".

Le difficoltà si sono fatte sentire nonostante gli incentivi ricevuti: "Le istituzioni nazionali con i contributi alle Biblioteche per l’acquisto nelle librerie indipendenti, la Regione Lazio con i bonus per progetti culturali a decine di librerie, più il sostegno di privati cittadini che ci hanno permesso di pagare ricevute bancarie di 10000 euro nel mese di agosto, questi contributi non sono stati sufficienti a invertire la tendenza".

L'addio alla libreria e la svendita totale

E poi l'amara considerazione: "Il libro non scomparirà, ma non è più l’unico strumento di alfabetizzazione. Le forme della lettura cambiano velocemente e con loro anche i costumi e gli atteggiamenti nella vita quotidiana – hanno ragionato prima di ricordare tutti questi anni in libreria – Abbiamo rinunciato a tante cose: ci siamo testardamente autosfruttati perché abbiamo creduto che bisognasse contribuire alla costruzione di una città diversa, soprattutto nei Rioni antichi di Roma. Ma ora è il momento di dar retta ai numeri che sono implacabili. Abbandoniamo il campo con il cuore in mano". Nei giorni che precedono la chiusura, da martedì 27 dicembre fino al 6 gennaio, è stata una svendita totale dei libri.

La reazione dell'assessore

Saputo della chiusura della libreria Odradek non ha tardato ad arrivare il commento dell'assessore capitolino Catarci: "È stata un'esperienza indipendente, vitale e accogliente, luogo di cultura ricco di iniziative, presentazioni e incontri, punto di riferimento denso di relazioni, umanità e profondità nel centro turistizzato di questa città – ha dichiarato all'Ansa – Mancherà un presidio così".