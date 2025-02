video suggerito

Chi sta cercando di acquistare il teatro Quirino: la storica sala romana comprata da Roberta Lucca Roberta Lucca è la compagna di Geppy Gleijeses, attore, regista ed ex direttore artistico dal 2009 al 2014 proprio della storico palcoscenico romano, e ha già versato una caparra da 465mila euro per avviare l'acquisizione del teatro, cioè il 10 per cento del valore d'asta.

A cura di Enrico Tata

Foto Teatro Quirino

È stato firmato il preliminare di vendita tra Invimit, società del Ministero delle Finanze, e la società United Artists di Roberta Lucca, che si occupa di produzione di spettacoli teatrali, per l'acquisizione del teatro Quirino. Lucca è la compagna di Geppy Gleijeses, attore, regista ed ex direttore artistico dal 2009 al 2014 proprio della storico palcoscenico romano, e ha già versato una caparra da 465mila euro per avviare l'acquisizione del teatro, cioè il 10 per cento del valore d'asta.

Il contratto firmato ieri sarà trasmesso nei prossimi giorni all'attuale gestore del teatro, Roberto Coppolino, che avrà facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro due mesi. Stessa facoltà riservata al Ministero della Cultura per altri sessanta giorni. Non c'è dubbio, invece, sul mantenimento della destinazione d'uso attuale: il Quirino resterà un teatro perché l'acquisto non cancella il vincolo imposto dal Mic in tal senso e anche perché, visti gli acquirenti, la società che fa capo a Roberta Lucca e a Geppy Gleijeses non avrebbe alcun vantaggio a trasformare il Quirino in un supermarket o in un fast food.

In un'intervista rilasciata a Rai News, Lucca ha inoltre affermato: "Abbiamo tutti i mezzi per riportare il teatro Quirino allo splendore che merita. Siamo molto felici del risultato raggiunto e abbiamo un programma molto ricco".

Geppy Gleijeses faceva parte, come detto, della gestione attuale del teatro, la Quirino srl, guidata da Coppolino. I due hanno avuto divergenze sulla conduzione economica e su alcune scelte artistiche e per questo l'ex direttore artistico nel 2021 ha lasciato l'incarico.

Nei giorni scorsi proprio Coppolino aveva inviato al Capo dello Stato Sergio Mattarella, alla premier Meloni e al ministro Giuli, al sindaco di Roma Gualtieri e al presidente della Regione Lazio Rocca, una lettera per chiedere di intervenire al fine di evitare il passaggio del Quirino in mani private. Ieri l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, ha detto di