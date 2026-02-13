Chi è Umberto D’Errico, morto nel tragico crollo a Formello: lavorava come macellaio, aveva 58 anni

Si chiamava Umberto D’Errico e aveva 58 anni l’uomo che ha perso la vita stanotte nel crollo a Formello in cui sono rimaste gravemente ferite altre due persone.

Umberto D’Errico, morto nel crollo a Formello. Foto dal gruppo "Cittadini di Formello".

"Ci sono persone che fanno bene il proprio mestiere, e poi ci sono persone che fanno bene alle persone. Tu sei stato entrambe le cose". A poche ore dal tragico crollo avvenuto stanotte a Formello, comune alla porte della Capitale, in molti hanno voluto dedicare qualche parola al concittadino che è morto in casa schiacciato dai detriti. Si chiamava Umberto D'Errico, aveva 58 anni ed era molto conosciuto dalla comunità per il suo mestiere: lavorava in una macelleria della cittadina.

Chi era Umberto D'Errico, morto nel crollo di Formello

Fra i primi ad esprimere solidarietà e dolore per la scomparsa di Umberto D'Errico, è stata la Red Fashion Talent Agency che lo ha ricordato con parole cariche di affetto. "Nel tuo banco non ho mai trovato solo qualità e professionalità, ma uno sguardo sincero, una parola giusta, un sostegno concreto, anche quando: Un sorriso in riva al lago (evento solidale organizzato a Formello lo scorso anno, ndr) era solo un’idea fragile che cercava di diventare realtà. Tu ci hai creduto senza chiedere nulla in cambio. E questo dice tutto – scrive Claudio David – Il tuo cuore grande ha fatto la differenza più di quanto forse immagini. Ogni gesto, ogni incoraggiamento, ogni aiuto silenzioso è stato un pezzo di quel sorriso che abbiamo portato in riva al lago. Oggi voglio dirti grazie. Non solo per quello che hai fatto, ma per come lo hai fatto. Per l’umanità che hai messo in ogni cosa. Perché persone come te tengono insieme una comunità, con sacrificio, semplicità e con verità. Con stima profonda e affetto", conclude poi, nel gruppo Facebook "Cittadini di Formello".

Tragedia a Formello, crollo di massi colpisce una casa: un morto e due feriti

Il terribile incidente è avvenuto nella notte appena trascorsa, fra le giornate di giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2026, in via Sauro Nazario, dove si trova anche la macelleria in cui lavorava il cinquantottenne. Non è chiaro cosa abbia causato la tragedia: il crollo potrebbe essere avvenuto dopo l'ondata di maltempo degli scorsi giorni. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco della Sala Operativa di Roma che sono intervenuti per estrarre il corpo della vittima e i feriti: si tratta di due persone che si trovano in gravissime condizioni di salute e che sono state trasferite.

La palazzina è stata ovviamente evacuata e posta sotto sequestro. Per seguire gli accertamenti e i rilievi sono arrivati i militari della Compagnia Roma Cassia e della stazione di Campagnano.