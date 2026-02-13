roma
Costone crolla su una palazzina a Formello: morto un uomo travolto dalle macerie, due feriti

Tragedia a Formello in provincia di Roma, dove un uomo di 58 anni anni è morto e due persone sono rimaste ferite nel crollo di un costone a seguito del maltempo.
A cura di Alessia Rabbai
Un uomo romano di cinquantotto anni è morto nel crollo di un costone nel Comune di Formello, in provincia di Roma. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di giovedì scorso 12 febbraio. Il costone cedendo è finito su una palazzina in via Sauro Nazario. Il crollo probabilmente si è verificato a causa dell'ondata di maltempo che ieri, giornata di allerta meteo gialla sul Lazio, si è abbattuta sulla Capitale con forte pioggia e vento. Nel crollo oltre alla vittima sono rimaste ferite lievemente due persone. Il palazzo è stato evacuato e posto sotto sequestro. Presenti i carabinieri della Compagnia Roma Cassia e di Campagnano.

Erano circa le ore 22.40 quando improvvisamente parte di un costone ha ceduto e si è abbattuto su una palazzina di tre piani e sei appartamenti. Le macerie hanno invaso un'abitazione al piano terra. L'uomo è rimasto travolto dai detriti e non ha avuto purtroppo scampo. I due feriti invece si trovavano in un appartamento al primo piano. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario. Date le caratteristiche dell'intervento è stato necessario il lavoro dei vigili del fuoco, che sono arrivati con il distaccamento di Campagnano e il funzionario di servizio. I pompieri giunti all'altezza del civico 48 hanno dato il via alle operazioni di recupero.

Sotto ai detriti c'era l'uomo, che è stato completamente travolto. I vigili del fuoco hanno lavorato per liberarlo nel minor tempo possibile, ma una volta raggiunto non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il decesso è avvenuto sul posto. Presenti i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi di rito. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita all'obitorio del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria per eventuali successivi accertamenti. I due feriti invece sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. DA quanto sia pprende le loro condizioni di salute non sono gravi, ma hanno riportato solo ferite lievi.

roma
