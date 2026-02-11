Allerta meteo Roma e Lazio 12 febbraio: vento forte, pioggia intensa e temporali

Forte vento, pioggia e temporali sono le previsioni nel Lazio per il 12 febbraio. L’allerta meteo è gialla su Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma.

Allerta meteo a Roma e nel Lazio giovedì 12 febbraio. Il dipartimento della protezione civile ha diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani con "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, in esaurimento nel corso del pomeriggio.

Fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica". Oltre al Lazio, per la giornata di domani l'allerta è gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata e settori di Campania, Puglia, Molise, Abruzzo, Sardegna e Toscana; l'allerta è arancione su settori di Calabria e Sicilia.

Pioggia intensa, vento forte e temporali

Come spiega la protezione civile "il Mediterraneo è interessato da un intenso flusso occidentale, al cui interno viaggiano diversi impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico – si legge nella nota diffusa che annuncia l'allerta meteo – un altro di questi impulsi porterà, domani, venti forti e precipitazioni, specie sulle regioni del versante tirrenico.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri".

Sono previste possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. La protezione civile ha inoltre informato i cittadini di aver attivato le sezioni territoriali che sono pronte ad intervenire in caso di necessità.

Le zone di allerta meteo per domani nel Lazio

Le zone di allerta gialla nel lazio per giovedì 12 febbraio (Credit: Protezione civile)

Le zone di allerta meteo gialla nel Lazio per domani, giovedì 12 febbraio come mostra la mappa della protezione civile sono: Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti, Bacini di Roma.