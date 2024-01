Chi è il ragazzo morto nell’incidente sull’Appia: si chiamava Eliseo Lucci e aveva 21 anni Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un pino: è successo sulla via Appia questa mattina. A morire, sul colpo, il conducente dell’auto, il 21enne Eliseo Lucci. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Si chiamava Eliseo Lucci e aveva 21 anni. È morto questa mattina lungo via Appia, all'altezza di Borgo Faiti, in provincia di Latina. Il ventunenne stava andando a lavorare in un'azienda agricola della zona quando è avvenuto l'incidente. Si trovava al volante della sua automobile, una Fiat Punto, quando ha perso il controllo dell'automobile lungo la strada.

L'incidente lungo la via Appia

Non si conoscono ancora le cause del sinistro. Secondo quanto ricostruito il ventunenne ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. La sua automobile ha preso in pieno uno dei pini che si trovano al lato della carreggiata. Per Eliseo Lucci non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori del personale di soccorso del 118 che hanno provato a rianimarlo, ma senza successo: non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Oltre a loro anche gli agenti della Guardia di Finanza e i carabinieri della compagnia di Latina che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi del caso. Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un incidente autonomo: nessuna automobile sarebbe coinvolta nel sinistro.

L'addio sui social network

Non hanno tardato ad arrivare i primi messaggi di addio da parte delle persone che conoscevano il ventunenne. "Buon viaggio amico mio", scrive uno di loro, condividendo la sua foto su Facebook. "Ciao Eliseo, ti ricorderò sempre come un ragazzo allegro, sorridente ed educato – commenta un'altra persona, ricordando il giovane – Quando venivi a casa la prima cosa che facevi era di cercarmi per salutarmi. Ci mancherai", conclude poi.