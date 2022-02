Cerveteri, un motociclista di 35 anni si schianta contro un’automobile e perde la vita Nella mattinata di oggi, domenica 6 febbraio, un motociclista di 35 anni ha perso la vita all’incrocio fra via del Sasso e via della Spiga a Cerveteri: è il terzo incidente stradale mortale del weekend.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Un altro ragazzo ha perso la vita questo weekend per un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 6 febbraio 2022, lungo la strada provinciale Sasso al chilometro 3. A perdere la vita è un giovane di 35 anni che si è schiantato mentre si trovava a bordo del suo scooter contro un'automobile che stava procedendo in senso opposto. Non si conoscono ancora le ragioni che hanno provocato l'impatto fra i due veicoli, ma per il 35enne, un fisioterapista di Cerveteri che lavorava in uno studio nel rione San Pietro, non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente, all'altezza dell' incrocio fra via del Sasso e via della Spiga, sono immediatamente accorsi il personale sanitario del 118 e l'eliambulanza per soccorrerlo, ma anche la polizia locale e i carabinieri.

Ostia, perde la vita un 33enne

Quello che si è verificato a Cerveteri è il terzo incidente mortale del weekend che si sta per concludere. Nel pomeriggio di ieri, sabato 5 febbraio, infatti, verso le ore 17, un altro motociclista di 33 anni è morto ad Ostia, all'incrocio fra via Domenico Bertoli e via Carlo Albizzati. Il 33enne è morto sul colpo, per le ferite riportate dopo l'impatto fra la sua moto Honda e una Nissan Micra: i veicoli sono stati sequestrati e il conducente dell'automobile è stato portato all'ospedale Grassi di Ostia dove è stato sottoposto ai test necessari per verificare la presenza di alcol o droga nel sangue.

Frontale fra due automobili, muore un 25enne

La notte precedente, quella fra la giornata di venerdì 4 e sabato 5, a seguito dello scontro frontale fra due automobile sulla via Nettunense, ha perso la vita il 25enne Valerio Brandimarte mentre stava rientrando a casa sua, nel comune di Ariccia, nella zona dei Castelli Romani. L'impatto è avvenuto poco prima delle due di notte fra la Volkswagen Golf del ragazzo e una Mercedes Classe A ridotte ad un ammasso di lamiere per il colpo. Il corpo del 25enne è rimasto incastrato nel veicolo e, per estrarlo, sono stati chiamati i vigili del fuoco. Si contano tre persone ferite: la ragazza che era nella stessa automobile del ragazzo e le due persone a bordo dell'altra automobile una delle quali è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche in questo caso i mezzi sono stati posti sotto sequestro.