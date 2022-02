Ostia, 33enne a bordo di una moto si schianta contro un’auto: morto sul colpo L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, verso le 17. Il conducente della Micra è stato portato in ospedale per i test di rito per verificare l’eventuale presenza di alcol e droga nel sangue.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 33 anni è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto a Ostia, all'incrocio tra via Domenico Bertoli e via Carlo Albizzati. Il sinistro è avvenuto verso le 17: secondo le prime informazioni a scontrarsi sono state una Nissan Micra e la moto Honda condotta dal 33enne, sbalzato per diversi metri a seguito dell'impatto. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Inutili i soccorsi del 118, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente della Nissan Micra è stato portato all'ospedale Grassi di Ostia, dove è stato sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza di alcol e droga nel sangue. I veicoli sono stati sequestrati, le indagini sono ancora in corso.

Incidente sulla Nettunense, morto il 25enne Valerio Brandimarte

Quello avvenuto oggi è il secondo incidente mortale nel Lazio. Un altro giovane è morto su via Nettunense alle 2 di notte dopo che la sua auto si è scontrata con un'altra vettura al chilometro 10+100. A perdere la vita è stato un ragazzo di 25 anni, Valerio Brandimarte: il giovane, che si trovava alla guida della sua Volkswagen Polo, è morto sul colpo nonostante lo scoppio dell'airbag. Per estrarre il corpo del giovane dalla macchina si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, con la vettura ridotta ormai a un ammasso di lamiere. Ferito gravemente il conducente dell'altra auto, mentre hanno riportato lesioni più lievi una ragazza che si trovava in macchina con il 25enne deceduto e una giovane che si trovava nell'altra auto.