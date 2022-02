Tragedia sulla Nettunense, violento frontale tra due auto: morto il 25enne Valerio Brandimarte Per Valerio Brandimarte, 25enne di Ariccia, non c’è stato nulla da fare. Il giovane stava rientrando a casa, era a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia questa notte sulla via Nettunense, nella zona di Cecchina, piccolo comune di Albano Laziale. Un giovane di 25 anni, Valerio Brandimarte, è morto in seguito a uno scontro con un'altra auto al chilometro 10+100. Per cause ancora da accertare le due macchine, una Volkswagen Golf e una Mercedes Classe A, si sono scontrate poco prima delle due di notte: fortissimo lo schianto, con moltissimi residenti scesi in strada per vedere cos'era accaduto. La scena che si sono trovati davanti è stata straziante: le due macchine erano ridotte a un ammasso di lamiere, con il corpo di Valerio Brandimarte incastrato nell'abitacolo. Per estrarlo c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Ferite tre persone, una ragazza che viaggiava in macchina con il 25enne, e le due persone a bordo della Mercedes Classe A. Grave il conducente di quest'ultima, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente mortale sulla Nettunense: sequestrati i veicoli

Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della stazione Cecchina. I mezzi sono stati sequestrati e le indagini sono in corso. Sul corpo di Valerio sarà molto probabilmente disposta l'autopsia, in modo da aggiunger elementi alla natura dell'incidente. Saranno sentite anche le due ragazze ferite e il conducente dell'altra vettura coinvolta, non appena le loro condizioni saranno tali da poter essere ascoltati. Secondo le prime informazioni, Valerio Brandimarte è morto praticamente sul colpo, nonostante lo scoppio dell'airbag. I sanitari giunti sul posto hanno provato a rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Solo poche centinaia di metri e sarebbe arrivato a casa.