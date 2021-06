Un incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di ieri – sabato 26 giugno – sulla strada doganale di Cerveteri, sul litorale a Nord di Roma. Qui un uomo di 49 anni, romano, ha perso la vita mentre viaggiava in sella al suo scooter, a seguito dello schianto frontale con una vettura proveniente nel senso di marcia contrario. Purtroppo sono stati inutili i tentativi di rianimarlo del personale sanitario del 118 giunto sul posto con un'autoambulanza: non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Aperto un fascicolo per stabilire la dinamica dell'incidente

Il conducente dell'auto coinvolta nel sinistro mortale si è fermato a prestare soccorso e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Si tratta di un 46enne che è rimasto a sua volta ferito: le sue condizioni non sono gravi ed è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Pio di Pietrelcina. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cerveteri che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare le cause dell'incidente mortale e stabilire eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione resa nota dai militari l'uomo in sella allo scooter avrebbe invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con l'auto.

Si allunga la scia di sangue sulle strade di Roma e Provincia

Con l'incidente avvenuto a Cerveteri si allunga la scia di sangue sulle strade di Roma e provincia. Nella notte tra venerdì e sabato due giovanissimi hanno perso la vita. Alle 4.50 del mattino di sabato un ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo aver finito la sua corsa contro un muro a piazza Salerno, nel quartiere Nomentano a Roma, mentre un ragazzino di soli 14 anni a Velletri ha perso la vita a seguito dell'incidente con un'auto mentre viaggiava sul suo motorino.