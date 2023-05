Cerca di uccidere a coltellate la psichiatra, assolto: 35enne di nuovo a processo per stalking L’uomo era stato assolto per vizio di mente, non era stato giudicato in grado di affrontare il processo. Adesso è stato rinviato a giudizio di nuovo per stalking.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo ha perseguitato per tre anni la psichiatra da cui era in cura. La seguiva, le mandava mail e messaggi minatori. Una volta si è presentato in ambulatorio con un coltello, pronto a ucciderla. Assolto per vizio di mente in un precedente processo, è stato rinviato adesso a giudizio per stalking nei confronti della professionista. Nel frattempo si trova ricoverato in una struttura psichiatrica per essere curato, in modo da non poter nuocere più alla donna, che ormai viveva le sue giornate nel terrore.

Gli episodi, riportati da la Repubblica, sono avvenuti tra il 2018 e il 2021. Dopo messaggi e mail minacciose, il 35enne si è presentato in ambulatorio con un coltello. Bloccato dal personale sanitario non è fortunatamente riuscito nel suo intento, quello di uccidere la psichiatra.

Gli episodi persecutori non sono però finiti. La dottoressa nei mesi seguenti ha trovato il 35enne vicino alla sua auto, poi alla sua abitazione. Diverse volte si è accolta di essere seguita e aveva cominciato a vivere nel terrore. Tempo dopo le sono arrivate due mail: in una le aveva scritto "ti ricordi quando volevo ucciderti?", nell'altra le citava la scena di un film in cui la protagonista, pistola alla tempia, veniva sequestrata da un uomo.

Nonostante il divieto di avvicinamento alla donna e gli arresti domiciliari, il 35enne continua a perseguitare la psichiatra, seguendola e presentandosi sotto l'ambulatorio. Assolto in un procedimento per vizio di mente, adesso è stato rinviato di nuovo a giudizio per stalking. Da capire se anche questa volta l'uomo sia imputabile o meno. Intanto si trova in una struttura psichiatrica.