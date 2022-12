Cerca di separare due cani che litigano, le strappano il dito a morsi: una donna in ospedale Due cani si sono azzuffati questo pomeriggio mentre stavano facendo una passeggiata con i rispettivi padroni. Entrambi erano al guinzaglio ma questo non gli ha impedito di attaccarsi.

A cura di Natascia Grbic

Una donna ha perso il mignolo nel tentativo di separare due cani che stavano litigando. È avvenuto a Sora verso le 17, in viale Sferracavallo, mentre era in corso una partita di calcio tra alcuni bambini allo stadio Giuseppe Panico. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la signora è stata ricoverata al policlinico Casilino, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico per tentare di ricucirle il dito. È ancora ricoverata e la prognosi sarà di diversi giorni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna stava facendo una passeggiata con il suo cagnolino quando quest'ultimo si è azzannato con un'altro cane. Entrambi erano al guinzaglio dei rispettivi padroni, ma sembra che questo non gli abbia impedito di azzuffarsi e mordersi: la signora, per carcere di dividerli, si è messa in mezzo. E nel tentativo le è stato morso il dito, strappato dai denti dei cani.

Subito è stato chiamato il 118, con l'eliambulanza che è stata fatta atterrare nello stadio dove in quel momento stavano giocando a calcio alcuni bambini. La partita è stata ovviamente fermata, la donna soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale, dove i medici stanno facendo di tutto per non farle perdere il dito. Di quanto accaduto sono state informate le forze dell'ordine, ma al momento non sembra che siano state ipotizzate ipotesi di reato per il padrone dell'altro cane. Un brutto incidente, quello avvenuto a Sora, con un esito fortunatamente non tragico per la signora, che anche se gravemente ferita non è in pericolo di vita. Sotto shock anche il padrone dell'altro cane coinvolto nella zuffa che ha assistito alla scena.