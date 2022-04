Centinaia di intossicati a Natale e un morto: a processo le donne che hanno preparato il pranzo La vicenda è accaduta a Ripi nel 2019: il pranzo di Natale era stato organizzato al centro anziani del Comune. In centinaia si sono sentiti male, diversi sono finiti in ospedale e il padre dell’ex sindaco è morto.

A cura di Natascia Grbic

Comincia domani il processo per le due donne accusate di aver causato l'avvelenamento di 158 anziani (su oltre 300 presenti) al pranzo di Natale del centro a Ripi, nel 2019. Una vera e propria tragedia che colpì la comunità in quel 25 dicembre di tre anni fa: più di cento gli anziani intossicati dopo il pranzo natalizio, con vomito, dolori addominali e diarrea, alcuni dei quali finirono in ospedale in gravi condizioni. Uno di loro, l'86enne Sossio Celli, padre dell'ex sindaco di Ripi, morì alcuni giorni dopo il ricovero a causa dell'avvelenamento. Adesso, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, le due donne che si erano occupate del pranzo di Natale finiranno a processo: per loro l'accisa è di delitto colposo contro la salute pubblica.

L'annuale pranzo di Natale al centro anziani era stato organizzato come ogni anno dal comune di Ripi. Le due imputate si erano divise il menu, e avevano cucinato quantità industriali tra cannelloni, mezze maniche alla amatriciana, arista di maiale, piselli, patate. Qualcosa però è andato storto: Secondo l'accusa, le due donne erano totalmente inidonee a cucinare per così tante persone. Non avevano l'abbattitore per la carne, e anche nel trasporto i cibi sarebbero stati conservati in modo non adeguato.

Quel 25 dicembre 2019 gli anziani avevano cominciato a sentirsi male subito dopo il pranzo. Il più grave proprio Sossio Celli, che ha avuto una grave crisi respiratoria per cui non c'è stato nulla da fare. Portato d'urgenza in ospedale, è morto qualche giorno dopo. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la Asl, che ha sequestrato il cibo per verificare eventuali contaminazioni.