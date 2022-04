Causano un incidente e fuggono, rintracciati pirati della strada: una donna era finita in ospedale I due, a bordo di un’Audi A4, avevano fatto cadere una donna che stava viaggiando a bordo della sua moto. Sono stati denunciati per fuga e omissione di soccorso.

A cura di Natascia Grbic

Hanno urtato una moto con a bordo una donna di 36 anni, facendola cadere a terra. Dopodiché sono fuggiti, incuranti delle ferite riportate dalle 36enne, portata in ospedale dal 118. Due uomini di 54 e 29 anni sono stati rintracciati e identificati dagli agenti della Polizia Locale, che li hanno denunciati per fuga e omissione di soccorso. L'incidente risale alla sera del 5 aprile: i due uomini, a bordo di un'audi A4, hanno urtato la moto della donna, e sono subito fuggiti nonostante la sua violenta caduta in terra. Diverse persone hanno assistito alla scena e si sono fermate a prestare soccorso, chiamando l'ambulanza che ha portato la 36enne d'urgenza in ospedale. E sono state queste stesse persone a fornire ai vigili urbani elementi utili per l'identificazione dei due fuggitivi, riferendo che tipo di macchina avevano ma soprattutto il numero di targa.

Dalle indagini gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a risalire al proprietario dell'Audi, un uomo di 54 anni, convocato presso gli uffici di via del Falco. Il giorno dell'appuntamento è accaduta una cosa singolare: l'uomo è entrato inseguito dal titolare di una pompa di benzina poco distante. Quest'ultimo ha spiegato ai vigili che poco prima il 54enne aveva fatto il pieno di carburante, ma era poi fuggito senza pagare. Così, oltre a essere stato denunciato per fuga e omissione di soccorso, è stato accusato anche del furto alla pompa di benzina. Parlando con il 54enne, i caschi bianchi sono riusciti a risalire anche all'identità dell'altra persona presente nell'auto, un 29enne già noto alle forze dell'ordine. Era lui alla guida dell'auto e sempre lui ad aver provocato l'incidente. Rintracciato dopo pochi giorni, è stato denunciato come il suo amico.