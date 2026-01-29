Caso Emanuela Orlandi, perché Marco Accetti non viene ascoltato oggi in commissione

Marco Fassoni Accetti non sarà ascoltato oggi dalla commissione bicamerale d’inchiesta sui casi Orlandi e Gregori: ecco perché.

Marco Accetti ed Emanuela Orlandi.

Salta l'audizione prevista per oggi a Marco Accetti. La commissione bicamerale aveva ipotizzato di ricevere nella giornata di oggi, 29 gennaio 2026, il fotografo romano che si è autoaccusato del rapimento di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori nel 2013. A suo carico, inoltre, c'è anche la condanna di un anno per l'investimento del cadavere del piccolo Josè Garramon, il bambino il cui corpo fu ritrovato nella pineta di Ostia dopo essere stato ucciso nel 1983, lo stesso anno della scomparsa delle due ragazze, quando aveva appena 12 anni. Accetti, inoltre, avrebbe più volte preso la parola sulla scomparsa di un'altra giovane, avvenuta all'inizio dell'anno dopo, nel gennaio del 1984, Katy Skerl.

Perché salta l'audizione di Marco Fassoni Accetti in commissione Orlandi

La commissione bicamerale d'inchiesta sui casi di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi aveva ipotizzato di ricevere il fotografo Marco Fassoni Accetti nel corso della mattinata di oggi, giovedì 29 gennaio 2026. Ma l'audizione è stata sospesa. Accetti, infatti, ha presentato l'istanza ex 335 cpp, con cui è possibile richiedere di conoscere se si sia o meno iscritti al Registro degli Indagati. Fino a quanto non riceverà esito la sua richiesta, la commissioni non potrà ascoltarlo.

L'audizione all'ex compagna di Accetti: la frase intercettata al telefono

Diversamente da Accetti, invece, la donna con cui ha avuto una relazione dal 1990 al 1996 è stata ascoltata la scorsa settimana, Ornella Carnazza. L'intera seduta, su sua richiesta, è stata secretata e la donna non è comparsa neppure in video. Nel mirino dei commissari una frase in particolare che la donna avrebbe pronunciato nel corso di una chiamata del 1997, quando l'uomo si trovava indagato per un'altra inchiesta e il suo telefono era sotto controllo degli inquirenti.

"Ora racconto al telefono tutte le cose di una certa ragazza – gli ha detto per telefono – Parliamo di Emanuela Orlandi e di quello che vuoi fare con lei?". Soltanto oltre 15 anni dopo Accetti si autoaccuserà del rapimento di Orlandi e anche di Mirella Gregori. Soprattutto con quest'ultima, inoltre, in special modo nell'ultimo periodo, si è scoperta una nuova connessione: secondo quanto spiegato da uno dei camerieri del bar gestito dalla famiglia della migliore amica di Mirella, Accetti sarebbe stato frequentatore assiduo del locale, tanto che lo avrebbe riconosciuto in foto durante la sua audizione.