video suggerito

Scomparsa Emanuela Orlandi, il fratello Pietro su Gasparri: “Vuole creare problemi in commissione” Intervistato da Fanpage.it, Pietro Orlandi ha raccontato di aver ricevuto dei messaggi da Gasparri: “Si è esposto soltanto due volte, quando lo fa credo voglia mettere in difficoltà la commissione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pietro Orlandi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Aggiornamenti sul caso Emanuela Orlandi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"In tutti questi anni non ci sono mai state tre inchieste aperte contemporaneamente sul caso di Emanuela Orlandi. Non credo sia mai successo per nessun altro caso. Non è possibile che in tutti e tre i casi dicano di non aver trovato niente alla fine". È quanto dichiarato da Pietro Orlandi a Simona Berterame di Fanpage.it.

Non è mancato il commento sul botta e risposta con il senatore Maurizio Gasparri, che si è esposto in difesa di don Vergari dopo la sua audizione. "Gasparri aveva parlato di supplizio per il monsignore, di accanimento. Io ho scritto sui social che era un commento imbarazzante. Così mi ha scritto un messaggio privato – ha spiegato il fratello della quindicenne – Mi ha detto che imbarazzante, invece, è il supplizio che ha dovuto subire Don Vergari, dicendo che il parlamento dovrebbe chiedergli scusa per questo".

Emanuela Orlandi a sinistra, a destra don Vergari.

Pietro Orlandi su Gasparri: "Non capisco perché sia in commissione"

Poi Pietro Orlandi ha continuato a parlare del monsignore: "Stiamo pur sempre parlando di una persona che ha fatto seppellire De Pedis sotto alla basilica, sono contento lo abbiano chiamato. Don Vergari ha detto di non conoscere Emanuela, ci posso stare. Ma che bisogno c'era di dilungarsi così tanto su De Pedis? Sappiamo benissimo che era un persona che non ha fatto del bene per le cose che faceva, non lo dico io – ha spiegato – Con questo non voglio dire che c'entri qualcosa. Ma secondo me sa più di quanto dice".

Enrico De Pedis.

Ed è per questo che non comprende una persona come Gasparri: "Sembra che sia entrato in commissione soltanto per creare problemi – ha aggiunto – Perché è intervenuto soltanto due volte: per supportare quanto dichiarato in audizione da Nicotri, che ha puntato il dito contro la famiglia. E stavolta".

Maurizio Gasparri.

Il punto sulla commissione: "C'è la volontà di fare le cose fatte bene"

Dichiarazioni forti da parte di Gasparri, che si è dimostrato fin dal principio preoccupato per la creazione della bicamerale. "Mi dispiace, perché c'è una parte della commissione con cui parlo spesso. Non so se stanno svolgendo ulteriori approfondimenti a riguardo, ma so che hanno la volontà di fare le cose bene – ha aggiunto – Magari non tutti, ma alcuni degli altri membri forse si sta sentendo in imbarazzo con le dichiarazioni di Gasparri. Oltre a mettere in imbarazzo il governo, secondo me".