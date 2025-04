Ali Agca: “Chiedo di partecipare ai funerali di Papa Francesco”. Poi si rivolge ai cardinali Torna a parlare Ali Agca dopo la morte di Papa Francesco. Oltre ad esprimere cordoglio per il lutto chiede al governo italiano e a quello vaticano di poter prendere parte ai funerali di Bergoglio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra Ali Agca, a destra papa Francesco.

Non ha tardato ad arrivare la reazione di Ali Agca alla notizia della morte di Papa Francesco. A poche ore dal decesso di Bergoglio, l'ex Lupo Grigio, attentatore di Giovanni Paolo II, ha deciso di manifestare il suo cordoglio affidando le sue parole ad un videomessaggio. Nello stesso video, inoltre, ha allegato la richiesta di prendere parte ai funerali di Papa Francesco, che si tengono il prossimo sabato 26 aprile 2025.

"Sono Ali Agca, uomo al centro del mistero segreto della Madonna di Fatima, come tutti i papi del secolo passato – ha esordito nel video – Io esprimo il mio cordoglio per la morte del Papa Francesco che tutto sommato ha fatto il suo al meglio possibile, sia per la pace mondiale che per quella fra tutti i popoli del mondo".

A sinistra Giovanni Paolo II, a destra Ali Agca, ritenuto il responsabile dell'attentato al papa.

La richiesta di Ali Agca per partecipare ai funerali di Papa Francesco

Nel video, durato circa tre minuti, Ali Agca ha continuato a parlare rivolgendosi prima ai governi dello Stato italiano e di quello del Vaticano, poi ai cardiali. "Intanto chiedo al governo italiano e a quello vaticano di permettermi di partecipare personalmente ai funerali del Papa Francesco – ha dichiarato, sottolineando che arriverà anche una richiesta formale – Di questo chiederà formalmente al governo italiano anche il mio procuratore, il signor Riccardo Sindoca".

È stato a questo punto che Ali Agca si è rivolto direttamente ai religiosi. "Intanto io mi rivolgo al Vaticano, a tutti i cardinali, a tutti coloro che in Vaticano conoscono il segreto di Fatima – ha ribadito ancora – Io non ho bisogno di nulla e nessuno, voglio soltanto aiutare nel trionfo della verità divina universale che riconosce Gesù Cristo Santo dei Santi come la persona spirituale suprema dell'universo, il re eterno degli angeli e degli esseri umani."

E poi si interpella all'umanità intera: "Tutti abbiamo bisogno di una sola cosa: Dio eterno onnipotente. Lasciate da parte ogni pensiero inutile. Accoglietemi – ha aggiunto – Ché possiamo cooperare soltanto per aiutare il genere umano verso la fine del mondo. Il mistero di Fatima vi accompagnerà fino alla fine del mondo. Ciao a tutti amici".

A sinistra Pietro Orlandi in uno dei sit in degli ultimi anni in ricordo di Emanuela. A destra Ali Agca in un'immagine dell'ultimo video.l

Pietro Orlandi sulla morte di Papa Francesco

Nessuna parola, stavolta, in questo video, dedicata ad Emanuela Orlandi, sebbene spesso in passato Ali Agca abbia inserito la scomparsa della quindicenne nell'ambito del mistero di Fatima. A parlare, invece, ancora prima di lui e ad esprimersi sulla morte di Papa Francesco, è stato il fratello della ragazzina sparita oltre quaranta anni fa, Pietro Orlandi. "Oggi preferisco non rilasciare commenti – ha fatto sapere con qualche riga sui social network – Il mio pensiero è lo stesso di ieri, di oggi e lo stesso sarà anche domani", ha spiegato opponendosi all'ipocrisia, ruffianeria e falsità che, come ha sottolineato lui stesso, leggeva in giro dalla notizia della morte del Papa, prima di dedicare due parole sulla nascita di Roma.