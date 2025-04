video suggerito

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro su Papa Francesco: “Nessuna ipocrisia: il mio pensiero resta lo stesso” “Oggi preferisco non rilasciare commenti”, è la reazione alla notizia della morte di Papa Francesco da parte del fratello di Emanuela Orlandi, Pietro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

1.461 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pietro Orlandi e Papa Francesco.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Aggiornamenti sul caso Emanuela Orlandi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nessuna ipocrisia da parte di Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, la ragazzina di 15 anni scomparsa il 22 giugno del 1983 che oggi, non appena appreso della morte di papa Francesco, non ha tardato ad esprimere la sua reazione. "Oggi preferisco non rilasciare commenti – ha fatto sapere Pietro Orlandi con qualche riga sui social network – Il mio pensiero è lo stesso di ieri, di oggi e lo stesso sarà anche domani", ha ribadito ancora una volta.

"Ma anche tanti personaggi illustri del giornalismo, della politica, dello spettacolo , della cultura avrebbero potuto evitare di commentare ,visto che nei loro post e dichiarazioni leggo solo tanta ipocrisia, ruffianeria e falsità", ha poi aggiunto prima di dedicare due parole alla fondazione di Roma, per la quale, a causa del lutto del pontefice, sono state annullate tutte le iniziative e le celebrazioni.

"Oggi però è anche la nascita di Roma e a Roma un commento lo voglio dedicare. Quando le attuali Parigi e Berlino erano solo sterpaglia, Londra un acquitrino e il Vaticano era solo un'area poco salubre dove sorgeva il circo di Nerone – ha scritto, infatti, senza tralasciare ancora una volta il Vaticano – Roma possedeva già un impero".

Pietro Orlandi e papa Francesco

Da tempo Pietro Orlandi chiedeva a papa Francesco delle parole sul destino toccato ad Emanuela Orlandi dopo che, ormai diversi anni fa, si è lasciato sfuggire qualche parola sul caso. "Papa Francesco mi ha detto: Emanuela sta in cielo", ha raccontato poi Pietro Orlandi di quel momento. "Mi ha detto che ha troppi occhi addosso per incontrarmi – ha poi aggiunto, più di recente, lo stesso Pietro, nel dicembre 2024 – Da tempo chiedo di essere ricevuto da lui. Ma mi ha risposto che non può. Ed è per questo che continua a respingermi".

Gli ultimi due mesi del papa: "Mi dica quello che voglio sapere"

Una richiesta che è tornata a farsi sentire anche il mese scorso, quando papa Francesco era già convalescente al Gemelli. "Oggi ha scritto il testo dell’Angelus – è stato in quell'occasione in commento di Pietro Orlandi – Se ha la forza di scrivere il testo dell'Angelus spero ancora trovi la forza di scrivere un altro testo, quello che tutti noi aspettiamo". Invece il pontefice è morto questa mattina. È il terzo papa morto senza rivelare la verità sul caso Orlandi, ammesso che ne fosse a conoscenza. E ora per Pietro Orlandi, al sua famiglia e l'opinione pubblica tutta, non resta che aspettare che siano, forse, altri a rivelare cosa è accaduto alla ragazza con la fascetta scomparsa più di 40 anni fa.