Carta d'identità elettronica a Roma 2024, open day il 27 e 28 gennaio: elenco dei municipi ed orari Organizzato un nuovo fine settimana di open day a Roma per richiedere la carta d'identità elettronica o rinnovarla sabato 27 gennaio e domenica 28 previa prenotazione. Aperti gli sportelli nel VI e nel XIII municipio, oltre agli Ex Pit.

A cura di Beatrice Tominic

Riprendono gli appuntamenti con gli open day per la Cie, Carta d'identità elettronica, nei vari municipi della capitale. Il primo weekend di appuntamenti è quello di sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024. In particolare aprono gli sportelli anagrafici dei municipi VI, XIII e gli ex Pit (Punti Informativi Turistici) di Piazza delle Cinque Lune, Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e via Petroselli al civico 52.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter essere ricevuti, però, è necessario prenotare l'appuntamento sul sito dell'Agenda Cie del Ministero dell'Interno, dove sarà possibile fissare il proprio turno fino ad esaurimento delle disponibilità. La possibilità di prenotarsi è attiva dalle ore 9 di venerdì 26 gennaio 2024. Ogni cittadino o cittadina, una volta effettuato l'accesso alla sezione per prenotarsi dovrà inserire le proprie generalità e selezionare la sede e l'orario in base alle proposte e alle disponibilità dei singoli uffici o sportelli.

Cosa fare il giorno dell'Open day per la carta d'identità

Una volta effettuata la prenotazione, occorre aspettare il proprio turno. Nella data e nell'orario stabilito, cittadini e cittadine dovranno presentarsi nello sportello per cui è stato prenotato l'appuntamento con una carta di pagamento elettronico e il ticket della prenotazione. Nel caso in cui si trattasse di un rinnovo, è necessario portare con sé anche il precedente documento di identità.

L'elenco dei municipi di Roma dove richiedere la carta d'identità elettronica e gli orari

Questo fine settimana è possibile essere ricevuti negli sportelli anagrafici del VI e del XIII Municipio, oltre a quelli situati, come anticipato, negli Ex Pit, i Punti di Informazione Turistica simile alle edicole, nelle sedi di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e la nuova sede di Via Petroselli, 52 saranno aperte.

Nella giornata di sabato 27 gennaio nel Municipio VI sarà aperta la sede di via Duilio Cambellotti al civico 11 dalle ore 8.00 alle 16.30, nel XIII quella di Via Aurelia, al civico 470, aperta dalle ore 8.30 alle 13.30. Gli Ex Pit, invece, saranno aperti dalle 8.30 alle 16.30. Nella giornata di domenica 28 gennaio resteranno aperti soltanto gli Ex Pit, dalle 8.30 alle 12.30.